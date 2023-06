Ieperse horeca kijkt uit naar komst rallyfans: “Liever eind juni rally dan halfweg augustus”

Met de Ieperse rally staat een van de grootste evenementen van het jaar voor de deur. Veel horecazaken kijken dan ook reikhalzend uit naar wat voor hen een topweekend moet worden. Wij sprokkelden reacties bij horeca-uitbaters en het stadsbestuur.

Er zijn dit jaar twee veranderingen: de rally is geen deel meer van het WRC en de datum verschuift van half augustus weer naar het laatste weekend van juni. “We vinden het belangrijk dat tradities in ere gehouden worden en dat de rally kan doorgaan. Of dat dan eind juni of half augustus is, is voor ons geen issue. De rally is al sinds de jaren zestig een stuk geschiedenis van onze Kattenstad”, zegt Diego Desmadryl (44), schepen voor Economie, KMO, Toerisme en Evenementen (Open Ieper). “De WRC was een unieke kans die we niet mochten laten liggen. Anderzijds kijken we zeker ook uit naar de terugkeer naar het vertrouwde format. Het feit dat het niet langer WRC is, zien we niet als een minwaarde. Met de rally zetten we de zomervakantie in met een goedgevuld en gevarieerd programma.” Ook qua toegankelijkheid is er een verschil met vorig jaar. “We hebben alles gereduceerd tot wat maximaal nodig is. De Rijselstraat wordt gevrijwaard en de Grote Markt, De Leet en het Minneplein vormen weer het centrale hart. De impact op de mobiliteit zal er nog steeds zijn, maar toch minder dan vorig jaar. Ik denk dat alle ingrediënten aanwezig zijn om er een topweekend van te maken.”

Meer spreiding

Dat er teruggekeerd is naar eind juni, vindt Jurgen Crombez (47) een goede zaak. Hij is sinds 2013 voorzitter van Horeca Ieper, waar 142 van de 220 horecazaken bij aangesloten zijn. Verder is hij al 20 jaar zaakvoerder van De Lissewal en sinds enkele jaren ook van Yperley. “De voorbije jaren vielen we steeds midden het zomerseizoen, nu kunnen we de topweekends meer spreiden”, vertelt Jurgen. “Na twee WRC-jaren verwacht ik dat de stad weer toegankelijker zal zijn en meer zal leven als de piloten hun KP’s afwerken. Het eerste jaar WRC was er nog de coronapas en ook vorig jaar was alles meer afgesloten dan het nu zal zijn.”

“Het wordt mijn eerste volwaardig rallyweekend en we gaan er een lap op geven” – Tommy Dereyne (café De Margriet)

“WRC of niet, alles zit weer goed vol qua hotels. Ook bij ons in Elverdinge zijn de kamers al zes maanden volgeboekt. Dezelfde geluiden hoor ik van collega-hoteluitbaters. Gelukkig, want we kregen heel zware klappen door corona en zijn de put nog steeds aan het vullen. Verder zijn er nog andere uitdagingen, zoals personeel vinden. Dit wijzigt het horecalandschap enorm. Veel zaken sluiten op zondag en ik verwacht dat de prijzen zullen blijven stijgen. Maar ik ben en blijf positief voor de zomerperiode en hoop de topzomer van 2022 te kunnen evenaren. Het goede weer is net op tijd gekomen.”

Tommy Dereyne: “Voor mij is dit het startschot van een drukke zomerperiode.” © API

Op De Leet baat Tommy Dereyne sinds februari vorig jaar De Margriet uit. “Vorig jaar zaten we hier nog in een werfzone”, vertelt de cafébaas die volgende week 33 kaarsjes uitblaast. “Het wordt mijn eerste volwaardige rallyweekend en we gaan er een lap op geven. We voorzien een buitenbar met dj Max V – alias van Maxime Verstraete – die vanuit het raam op de eerste verdieping voor de beats zal zorgen. Op zaterdag zullen we de deuren vroeger dan gewoonlijk openen. Voor het café zijn er net als vorig jaar enkele teams die hun service hier voorzien. Ik denk dat deze datum beter zal zijn, aangezien er half augustus meer mensen op zomerverlof zijn”, zegt Tommy, bij wie de rally vroeger voor zijn ouderlijke thuis passeerde. “Ik ging toen wel even buiten kijken. Een die hard rallyfan zou ik me niet noemen. Het is wel belangrijk dat er zulke evenementen bestaan. Voor mij is dit het startschot van een drukke zomerperiode, met op 20 juli een van de hoogtepunten: Margriet Zingt.”

Hotel zit vol

Op enkele honderden meters van Tommy’s café liggen nog twee horecazaken voor wie het rallyweekend een hoogtepunt is. “Ons hotel zit steeds vol met het rallyweekend”, bevestigt Natasja Feliers (50), mede-zaakvoerder van Hotel Ariane dat 62 kamers telt. “Toen ik zo’n 25 jaar geleden in de zaak stapte, was hier zelfs nog een champagnestand op onze parking. We houden het rallyweekend voorbehouden voor mensen die iets met de rally te maken hebben. Het is een heel fijn publiek, met voornamelijk Belgische hotelgasten, maar ook een delegatie Fransen en Britten. Het is iets minder internationaal dan de doorsnee weekends. Voor de toeristen is het hotel onbeschikbaar tijdens het rallyweekend. We doen dit onder meer door de moeilijke bereikbaarheid. We willen de toeristen niet ontgoochelen.”

Restaurant gesloten

Opvallend is ook dat het restaurant het hele weekend sluit. “Onze gasten overnachten hier en nemen ontbijt, maar verder zijn ze de ganse dag op pad. Bovendien zitten er binnen ons keukenteam wel enkele rallyfanaten, dus het komt goed uit. Ook voor mezelf is het even een weekend om wat te genieten”, zegt Natasja, die merkt dat het toerisme in de Westhoek weer volledig heropleeft. “De rally zet onze streek nog meer op de kaart. Met de evolutie en opwaardering van fiets- en wandelnetwerken horen we vaker van onze gasten dat de Westhoek het nieuwe Limburg aan het worden is. Dit is mede dankzij de inspanningen van Westtoer en de Stad Ieper.”

Aan de overkant van hotel Ariane bevindt zich De Oude Veemarkt, het café van Tom Claus die sinds enkele jaren tijdens het rallyweekend tot Ardecafé wordt omgedoopt. “Dit is een verwijzing naar sponsor Ardeca. We werken hiervoor samen met zaakvoerder Arne Vandecasteele”, vertelt Tom (46), die al negen jaar achter de tapkraan van zijn café staat. “Er is een extra groot terras met mobiele buitenbar voorzien. Deze samenwerking is een troef, want wij vallen buiten het rallygebeuren. Voor we Ardecafé lanceerden, sloot ik tijdens de rally”, weet Tom, die grote rallyfan is. “Het is een fantastisch feest voor onze streek. Vorig jaar sloten piloten en teams hun rally bij mij af. Zo kwam Mister Ypres Freddy Loix hier over de vloer.”