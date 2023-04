Iepers straattheaterduo Kartje Kilo lanceert single ‘Up Café’ voor Weekend van het Volkscafé

Op 22 en 23 april is er weer Weekend van het Volkscafé in de Westhoek en Frans-Vlaanderen. Om dit extra in de verf te zetten lanceert Kartje Kilo op 17 april een anthem. Nu kan je al een teaser beluisteren.

“Volkscafés zijn de ideale sociale pleisterplaatsen die als inspiratie dienen voor schrijvers, schilders en andere kunstzinnige lieden”, weet Toerisme Westhoek. “Of zo laten ze ons toch vermoeden gezien de frequente bezoeken, gekoppeld aan het degusteren van streekbieren en droge worsten.”

Anthem

Ook beide heren van Kartje Kilo Johan Feys en Wouter Sinaeve ontsnapten niet aan de roep van het volkscafé. “Al vlug ontsproot het idee om een anthem van het Westhoekvolkscafé te creëren. Een paar vaten later zijn ze bijna klaar om hun spruit te laten horen aan het grote publiek. Nu al horen we supporters van Wervik tot Veurne dit lied zingen vanop kolkende tribunes. Festivals en stadionconcerten raken gevuld met luid meezingende fans in opperste staat van vervoering. En ook Madeleine, Yvonne en Albert neuriën vol overgave en sensueel heupwiegend mee van achter de toog.”

Op 17 april komt de volledige clip uit, nu kan je al een teaser beluisteren. Kartje Kilo laat nog weten dat er later ook nog een beperkte vinyl release volgt.