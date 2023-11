Iepers restaurant Au Gourmand slachtoffer van inbraak: “Aanzienlijke som geld weg en meubilair beschadigd”

In de nacht van maandag op dinsdag werd restaurant Au Gourmand langs de Rijselseweg het slachtoffer van een inbraak. “Een man in camouflagekledij kwam via de weide langsachter binnen met zijn zaklamp en nam een aanzienlijke som geld mee”, zucht zaakvoerder Kurt Kuypers (49).

Kurt Kuypers is intussen negen jaar zaakvoerder van Au Gourmand langs de Rijselseweg 43. Het is een restaurant waar je terechtkan voor lekkere vleesgerechten en de traditionele Franse keuken. Er zijn 40 zitplaatsen. “Maandagavond is het traditioneel gesloten, maar was zoon Yoran in de zaak aanwezig. Rond 1.30 uur ging hij naar boven om te slapen”, doet Kurt het relaas. “Nauwelijks vijf minuten later kwam een ongewenste bezoeker in camouflagekledij en met een pet over de vloer. Hij kwam via de drassige weide langsachter binnen en was vergezeld van een zaklamp. De inbreker ging heel stil te werk, want mijn zoon die boven lag te slapen hoorde niets.”

Spaarpot

Er is voornamelijk financiële schade. “De man trok de kassa los met een tang en sneed de kabels door met onze schaar. Hij haalde dan achteraan de zaak het geld uit de kassa. Hij ledigde ook de spaarpot van de medewerkers. Elk jaar leggen we met het ganse team een potje om na een jaar hard werken met z’n allen te gaan eten. De datum lag zelfs al vast. Ook een deel van het geld van de carwash Colyny, die wij ook uitbaten, lag toevallig in het restaurant. Het is alsof ze het geweten hebben dat er net die avond cash in de zaak lag, want het gebeurt nog zelden dat er zoveel geld aanwezig is. Een exacte som kan ik er nog niet op kleven, maar het is zeker verschillende honderden euro’s.”

Eerste keer

Er is ook materiële schade. “Een van de kastdeuren is kapot en ook mijn visschaar is beschadigd. Het is frustrerend! Wij werken keihard om onze boterham te verdienen. Bovendien kende de ganse sector een zware periode tijdens corona. Nu krijgen we gelukkig weer veel volk over de vloer, maar dan kom je zoiets tegen. Het is de eerste keer dat ik zoiets meemaak en hopelijk de laatste keer. Het was toch serieus verschieten.”

Sporenonderzoek

De politie kwam intussen de nodige vaststellingen doen en er werd een proces-verbaal opgesteld. “In de loop van woensdag volgt normaal gezien nog een sporenonderzoek. Op verschillende toestellen, zoals de perfect draft, zijn vingerafdrukken te zien, hopelijk levert het iets op.”