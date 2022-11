Ieper telt nu vier restaurants in Gault & Millau: Klei is nieuwkomer met 13/20

Vandaag werd de 20ste verjaardag van de Gault&Millau Gids gevierd. Zoals elk jaar werden de beste restaurants van het land voorgesteld. Ook in Ieper zal er deze avond een flesje gekraakt worden. Klei, nog maar open sinds eind januari van dit jaar, is een van de nieuwkomers met 13/20 en mag zich dus zo officieel een nieuwe culinaire hotspot van de Kattenstad noemen.

Restaurant Klei bevindt zich op de Grote Markt en telt drie vennoten: chef-kok Jonathan Devogel, gastheer Carl Couvreur en Stephen Lernout, die zich meer achter de schermen bezighoudt met het administratieve luik.

Teamwork

“Aan hun recensie te zien vermoed ik dat de mensen van Gault&Millau in september zijn langsgekomen”, glundert chef Jonathan Devogel, die samen in de keuken staat met zijn vriendin Mallorie Boury. “Het is ongelofelijk dat we nu al een 13 kregen, nadat we nog geen jaar open zijn. We hadden stiekem gehoopt op 12 op 20, maar deze 13 overtreft de verwachtingen. Het is wel een bewijs dat ons teamwerk vruchten afwerpt”, zegt Jonathan, die op de terugweg is van de bekendmaking in Brussel als we hem aan de lijn hebben. “Het was best wel overweldigend om eens mee te maken. We kregen een uitnodiging maar wisten nog geen score. Als we thuiskomen in Ieper zal er zeker nog een fles gekraakt worden. Morgen starten we opnieuw na een weekje vakantie. Het zal met een nog bredere glimlach zijn dan anders.”

Vierde restaurant in Ieper

Klei is het vierde restaurant in Ieper dat minstens 12 op 20 scoort. Ook vaste waarden Hostellerie St Nicolas (15,5), Découverte (13,5) en Bacon (13) blijven in de gids. “Het is fijn dat we met deze collega’s de Ieperse gastronomie mee op de kaart kunnen zetten. Er heerst een fijne collegialiteit tussen de restaurants. Of we volgend jaar de score willen verhogen? Het is moeilijker om de score te behouden dan om te stijgen, we laten het op ons afkomen. We gaan door zoals we bezig blijven en dan zien we wel waar we uitkomen.”