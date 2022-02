Ieper maakt zich op voor lange feestnachten, politie zorgt voor versterking

Vanaf vandaag versoepelt de coronabarometer naar code oranje en dat betekent geen sluitingsuur meer voor horecazaken en de heropstart van het nachtleven. De cafés op de Ieperse Vismarkt reageren opgelucht en in zaal Fenix is er met Babafest Retro al een heuse fuif voor 800 feestneuzen. Bij de politie nemen ze alvast hun voorzorgen en verhogen ze de capaciteit van de nachtshifts.

Zaterdag 19 februari openen om 22 uur de deuren van fuifzaal Fenix voor Babafest Retro, een fuif met onder andere dj Furax, Manu Kenton en dj HS. Amper één week nadat het Overlegcomité de versoepelingen aankondigde. “Het is eigenlijk het concept dat we normaal in januari organiseren”, zegt Nikias Priem (42), die samen met Niels Pierpont de Babafestfuiven organiseert. “Op deze datum in februari hadden we de Feniks gereserveerd voor ons schlagerfest, maar dat krijg je niet georganiseerd op een week tijd. We hadden nog geen artiesten vastgelegd en je moet dat normaal meer dan jaar voordien doen. Dus hebben we het concept van Babafest Retro verhuisd naar dit weekend.”

Het belooft meteen een stevig feestje te worden. “We feesten door tot 5 uur ’s morgens”, vervolgt Nikias. “Ik denk dat we sowieso zullen uitverkopen, want de capaciteit is beperkt tot 70 procent . We kregen bericht van de Fenix dat er een kleine 800 man aanwezig mag zijn. Dat is het aantal dat we normaal draaien op een fuif, dus voor ons is dat ideaal.”

Snel op de bal

Als The Crunchers zullen Niels en Nikias zelf ook achter de draaitafels staan. “We verlangden al heel lang naar het moment dat we nog eens van achter de dj-booth het publiek uit zijn dak konden zien gaan, dus het is het moment om nog eens alles te geven”, zegt Nikias. “We zijn de eerste en wellicht enige fuif in de streek. Dat is het voordeel van het concept dat al volledig vast lag. Daardoor konden we snel op de bal spelen. De versoepelingen komen voor ons op het ideale moment.”

Het was niet gemakkelijk om weer personeel te vinden

Voor het evenement heb je wel nog een Covid Safe Ticket nodig, maar mondmaskers hoeven de aanwezigen niet meer te dragen. “We zullen wel de ventilatie op volle toeren laten blazen en de CO2-meter in de gaten houden”, pikt Niels in. “Het enige vreemde is dat bezoekers geen mondmasker hoeven te dragen – wat uiteraard een goeie zaak is – maar het personeel wel. Dat snap ik niet, maar bon… We zijn al blij dat Babafest kan doorgaan.”

Niet meer menselijk

Niels Pierpont is ook uitbater van Club Riba op de Vismarkt, dat vanaf vandaag ook geen sluitingsuur meer opgelegd krijgt. “Eindelijk kunnen we openen met volle bak nightlife. Hopelijk gaan ze ons nu niet meer stil leggen en zijn we ervan verlost. Uiteindelijk was het niet meer menselijk. Iedereen zat thuis en als je eens mocht weggaan, dan was het maar tot middernacht. De mensen waren het beu. Als je dan ziet wat er allemaal plaatsvindt van fuiven in het geniep, krijg je wel het gevoel: wanneer is het aan onze beurt? Wij zijn heel tevreden met de versoepelingen. Het geeft ook hoop naar de zomer toe.”

Ook Nicolas Alleman van Tequilabar Charlies op de Kiekenmarkt is opgelucht. “Met de zomer in aantocht is het meer dan welkom. En ook voor de rekeningen, als je maar op een derde van je capaciteit kan draaien. Stilaan begon ik toch te merken dat de rekeningen elkaar begonnen in te halen en dat had ik nog niet eerder meegemaakt. Het was ook niet gemakkelijk om weer personeel te vinden. Normaal werken er hier in het weekend 18 medewerkers, terwijl we de laatste vijf maanden maar met vier waren en sommige medewerkers zochten een job elders”, vertelt Nicolas. “Ook de afschaffing van de mondmaskerplicht voor bezoekers is een goeie zaak. We waren het beu om voortdurend iedereen te moeten terechtwijzen. De mensen gaan niet uit om met de vinger gewezen te worden, ze komen om zich te ontspannen. Al dat gezeur was een heel moeilijke affaire, dus we zijn superblij dat we er weer kunnen invliegen.”

Tot oktober?

Ook in Charlie Brown kun je stevig de bloemetjes buitenzetten dit weekend. “Koen Vansteelandt, een dj van Tomorrowland, komt, en dj Bonny, de cafébaas van General Store die heel populair is in de streek. Op onze sociale media hebben we alvast heel wat aangekondigd voor de komende weken. Eigenlijk mogen we eerder heropstarten dan ik verwacht had. Ik dacht dat het pas zou mogen vanaf de terrassen eind maart. Dus het is wel super dat het eerder kan. Anderzijds hou ik er 100 procent rekening mee dat het in oktober weer van dat zal zijn en we dan weer gesloten worden.”

JOC Ieper kiest voor een iets meer behouden heropstart. “We zijn niet de hele nacht open, simpelweg omdat we werken met vrijwilligers die niet verplicht zijn om open te blijven tot 4 uur ’s nachts”, zegt verantwoordelijke Niels Vanhoutte. “We hebben wel dj’s voorzien op vrijdag en zaterdag, zodanig dat de mensen die langskomen al een extraatje ervaren van wat al lang niet meer is kunnen zijn. Op die manier willen we ook aftasten wat er haalbaar is met die code oranje. Wat werkt er? Wat gaat moeilijker? We willen ook nog niet te veel hooi op de vork nemen.”

Extra politie

Ook voor de politie Arro Ieper wordt het aanpassen aan de heropleving van het nachtleven. “Er wordt altijd een analyse gemaakt van de verwachte evenementen en dergelijke om de inzet naar het weekend toe te bepalen en dat is in deze ook gebeurd”, zegt woordvoerder Glenn Verdru. “Er is dus wel degelijk een opschaling van het aantal personeelsleden dat wordt ingezet, ongeveer 40 procent meer ten opzichte van vorig weekend op de piekmomenten. Dat zijn klassiek de vrijdagavond en zaterdagnacht.”