“Iedereen praat hier met iedereen”: Vanessa Pattyn (44) baat sinds oktober café Lusterke in Wervik uit

Vanessa Pattyn is sinds oktober de nieuwe uitbaatster van café Lusterke in de Molenstraat. “Van opleiding ben ik bloemiste”, vertelt Vanessa. “Maar ik ging vroeger vaak helpen in verschillende cafés. De horeca is me dus niet onbekend. Ik ben tevreden over de eerste maanden hier. Iedereen kent iedereen en iedereen praat met iedereen.”

Uitbater Antony Verschaeve (53) koos na 12,5 jaar voor een carrièreswitch. Hij verhuisde naar Geluwe en werkt er in de keuken van het restaurant Oud Stadhuis, aan de overkant van de Sint-Dionysiuskerk. Antony is van opleiding kok. Opvolger Vanessa is de mama van drie kinderen en de echtgenote van Tanguy Serroen, al jarenlang zelfstandig schrijnwerker. Zijn atelier heeft hij wat verderop aan de overkant van de spoorweg.

Vanesssa is geboren in Ronse. “Mijn ouders zijn Wervikanen maar woonden toen in Frasnes-les-Anvaing en keerden naar Wervik terug”, blikt ze terug. “Het kwam tot een scheiding, ik was nog maar drie à vier jaar. Mijn vader is vertrokken naar Charleroi, mijn moeder is vroeg gestorven.”

Rugklachten

“Ik werkte bij Hofkip in de Industrielaan in Menen en hielp er met de verpakking”, vertelt Vanessa (44). “Ik was al een paar jaar op de sukkel door rugklachten. Het gevolg van artrose. Wellicht door te werken in de koelafdeling. We deden er de kleine en grote verpakkingen. Ik wilde iets anders doen. Vroeger ben ik ook vier jaar heftruckchauffeur geweest op de REO-veiling in Roeselare en werkte vier jaar met een leercontract bij Fleur in Beselare.”

“Vermits Vanessa van opleiding bloemiste is, was het ook een idee om in mijn toonzaal hier wat verderop te starten met een bloemenwinkel, maar toen brak de coronacrisis uit”, zegt Tanguy.

“Het zou tof zijn mocht dit hier het lokaal van een club of vereniging worden”

“We wisten dat Lusterke te koop stond. Na wat nadenken en in overleg met Tanguy besloot ik de stap te zetten”, zegt Vanessa. “Het cliënteel kenden we al grotendeels want we kwamen hier over de vloer. We hangen niet af van een brouwer en dat is een voordeel. Net als de ligging vlakbij het station. We hebben een cliënteel dat graag plezier maakt. Er hangt hier nu een digitale jukebox. Een plaatje kiezen, kan al voor 50 cent. Een café uitbaten, is een sociaal beroep en dat vind ik leuk.”

Clublokaal

Tanguy helpt wanneer nodig en doet ook veel achter de schermen. Zo zorgde hij voor nieuwe kasten. “Het zou wel tof zijn mocht dit hier het lokaal van een club of vereniging worden”, zegt hij. “Ze zijn zeker welkom. Plaats voor bijvoorbeeld een biljart of een dartsblok hebben we hier niet.” Opvallend is de aanwezigheid van het legendarisch duo Laurel & Hardy. “Jeugdherinneringen”, zegt Vanessa.

Speciale bieren

Aan speciale bieren is er alvast geen gebrek. Van Kasteelbier, Omer en Martha tot Sint-Bernardus en het gamma van Lindemans. “En we zijn ook van plan om af en toe iets te organiseren. Dat kan bijvoorbeeld een optreden zijn. We zien wel, het is allemaal nieuw.”

Lusterke gaat op maandag open om 15 uur en de rest van de week om 9 uur. Het café is doorlopend open behalve op zondag. Momenteel huren ze de kroeg. “Officieel gaat het om huurkoop”, klinkt het. “Mettertijd is het de bedoeling om het pand aan te kopen. We hebben daarvoor drie jaar tijd.”

Hopelijk een terras

Een café openen in momenteel allesbehalve evident. Er sluiten er meer dan er bijkomen. “Het leven is duurder geworden en de jeugd gaat niet meer op café”, haalt Vanessa volgens haar een van de redenen aan. In de Molenstraat vonden gedurende enkele weken nutswerken plaats en was er eenrichtingsverkeer. Er volgen nog wegenwerken en de aanleg van een gescheiden riolering. “We hopen nog een terras te kunnen plaatsen want dat is belangrijk om te overleven”, benadrukt Tanguy.