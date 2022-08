Iconische Tieltse tearoom Poesta wordt feest- en eventlocatie

In de jaren 80 en 90 was Poesta een pleisterplaats voor wie iets wilde eten of drinken in de landelijke omgeving van de Moordhoekstraat. Ruim tien jaar staat de zaak nu opgesloten, tegen volgend jaar willen Carla Verhooghe en haar partner Sebastiaan Rodeyns er een moderne feest- en eventlocatie van maken.

Een hoge ijzeren toren met rode neonletters is nog een stille getuige van de gloriejaren van Poesta. De tearoom was zeer landelijk gelegen, maar vanop de Wakkensesteenweg lokte Hubert Verhooghe zo klanten naar zijn zaak.

Hubert was aannemer van algemene bouwwerken en verbouwde eigenhandig de oude stallingen tot een mooie horecazaak. “Ik heb hier ook nog geholpen”, wijst Carla naar de haard. “Ook bij het betegelen van de wanden van het sanitair werden we ingeschakeld.”

Abrupt einde van succeszaak

Poesta werd dan ook een echte familiezaak van Hubert Verhooghe en Lucrèse Van Loocke. Hun zoon en drie dochters hielpen mee waar kon. “We zijn hier opgegroeid. Het begon eigenlijk allemaal met de visput die hier lag en de bijhorende kantine waar soep geserveerd werd. Onze vader heeft hier dan uiteindelijk de zaak bij gebouwd. En het succes was enorm.”

“Eerst werden er wat kleinere gerechten aangeboden, met de feestdagen werd de menukaart dan uitgebreid. Wij moesten met z’n allen meehelpen. Vaak zeiden we tegen elkaar dat we eigenlijk beter rolschaatsen zouden dragen, om nog sneller bij de klanten te zijn.”

Het succes van de jaren 80 en 90 eindigde abrupt bij het einde van de vorige eeuw. Een container die achter de keuken stond om nog meer ruimte te bieden om te koken, moest verdwijnen en dat gebeurde uiteindelijk manu militari. Hubert Verhooghe had er zich altijd tegen verzet, maar vergeefs. Taverne Poesta was plots nationaal nieuws. Nadien kwam een andere uitbater nog in de zaak, maar de hoogdagen van weleer kwamen er nooit meer.

Nieuwe bestemming

“De zaak heeft ook te koop gestaan, maar mijn pa wilde het eigenlijk niet echt verkopen. Maar in die tijd zat er niet echt opvolging in. Mijn broer, zussen en ikzelf zochten elk onze eigen weg. Brenda heeft de zaak wel nog een tijdje open gehouden, maar dat is ondertussen ook al meer dan tien jaar geleden.”

Het domein bevat ook een grote visvijver, die eigenlijk het ontstaan van de zaak inluidde. “Het vergt nog wat snoeiwerk, maar dit kan hier mooie stek worden om communie- en huwelijksfoto’s te nemen.” © WMe by Wouter Meeus

Maar nu krijgt, tot vreugde van pa Hubert, Poesta toch een nieuwe bestemming, en bovenal blijft die ook in handen van de familie. Het is dochter Carla (47) die met haar partner Sebastiaan Rodeyns (37) er een feest- en eventlocatie van wil maken. Samen hebben ze een dochtertje Renée (8).

Horeca-ervaring

Carla was nog mee de drijvende kracht achter horecazaak De Craene, die eerst in Brugge en later in Meulebeke naam en faam maakte. Maar ondertussen was ze een heel andere weg ingeslagen. “Zowat 15 jaar geleden startte ik met Somnia, een dierencrematorium in Oudenburg. Het eerste in West-Vlaanderen.”

De horeca is Carla, die ook een opleiding genoot aan Spermalie, niet onbekend. Maar het is vooral ook een stuk nostalgie die mee deed besluiten om opnieuw haar schouders onder Poesta te zetten. “Als kind speelden we hier met de buren – enkele kroostrijke gezinnen – urenlang in het groen. We dobberden ook in rubberen autobanden op de visvijver. En later werkten we met heel het gezin in de zaak. Het zou jammer geweest zijn, mocht deze eigendom uit de familie verdwenen zijn.”

“Ook de buren zijn tevreden dat er hier opnieuw leven in de brouwerij komt”

De Poestasite is een hectare groot en heeft twee toegangen langs de Moordhoekstraat en de Sint-Pietersstraat. “Het adres staat op de Moordhoekstraat, maar we kijken misschien om dat te veranderen. Langs de Sint-Pietersstraat is de toegang breder en dus ook makkelijker. Toen we onze plannen ontvouwden, zijn we met de buren gaan spreken. Die zijn allemaal tevreden dat er hier weer leven in de brouwerij komt.”

“Ook het stadsbestuur hebben we meteen betrokken in onze plannen. Er werden door de stad wel enkele eisen gesteld: zo moeten we het grote binnenplein in asfalt uitbreken en ook de parkeerplaatsen moeten waterdoorlaatbaar heraangelegd worden. De nieuwe normen zeg maar, maar daar gaan we uiteraard in mee.”

Aanpassingen

Het gebouw dat door Hubert eigenhandig werd gezet, heeft de tand des tijds goed doorstaan. “Dak en isolatie zijn nog in goede staat. Maar uiteraard zullen we heel wat aanpassen. Er komen nieuwe raampartijen en de balken worden wit geschilderd. Het FAVV voorzag ons ook van advies.”

“Bij de keuken zullen we nu ook het sanitair innemen, zodat we er een grote keuken ter beschikking hebben. Het nieuwe sanitair wordt aan de zijkant van de zaak aangebouwd en daar komt ook de nieuwe inkom. De bar verhuist eveneens, zodat we nog meer ruimte creëren. De veranda breken we af en daar komt een mooi terras.”

Event- en feestlocatie

Poesta zal dus straks verhuurd worden als feest- en eventlocatie. “We zullen natuurlijk wel een portfolio opstellen met de betere cateringbedrijven en dj’s uit de regio. Maar wie de feestzaal zal huren, zal het feest naar eigen believen kunnen uitbouwen. Zittend zal er plaats zijn voor 120 personen, maar de grote buitenruimte biedt ook tal van mogelijkheden. Je kan er bijvoorbeeld ook een tent plaatsen. Er is ook veel groen waar springkastelen een stekje kunnen krijgen.”

Snoeiwerk rond visvijver

Ook rond de visvijver wordt nog het nodige snoeiwerk geleverd, zodat dat een idyllisch plaatsje kan worden voor huwelijks- of communiefoto’s. “In september zullen de werken starten, we hopen tegen Pasen 2023 af te ronden. We zullen moeten zien of dat lukt. Maar ondertussen zullen we via Facebook iedereen op de hoogte houden van de vorderingen van de werken.”

De mogelijkheden op de site zijn ook enorm. “Voor de verhuur mikken we zelf op zowel particulieren als bedrijven. Maar misschien zullen we hier ook zelf wel zaken organiseren. Of een afterworkavond en misschien ook wel fietstochten van hieruit, de Vlaamse Ardennen liggen maar 30 km van hier. Het is ook een ideale locatie voor een zomerbar. De landelijke ligging biedt tal van mogelijkheden”, oppert Sebastiaan die ook door de fietsmicrobe is gebeten.

Naam blijft

De naam Poesta blijft ook behouden. “Ik heb er me het hoofd over gebroken”, gaat Carla verder. “Maar al wat de revue passeerde, kon niet tippen aan Poesta. Dit is gewoon de naam die het best bij de zaak past. Poesta is een Hongaarse graslandsteppe. Dat verwijst hier naar het landelijke en dat is net de grote troef van de zaak.”

Het worden nog drukke tijden voor het koppel dat nu nog in Oudenburg woont, maar straks in Snellegem gaat huizen. “Maar we zien het helemaal zitten. We willen Poesta laten herleven.”