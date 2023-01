Iconische Raadskelder onder het historisch stadhuis in Kortrijk zoekt uitbater-investeerder

Sinds de club Criss Cross haar laatste feest hield in de Raadskelder staat Kortrijks bekendste kelder opnieuw leeg. Daar moet dit najaar opnieuw verandering in komen. Er wordt gezocht naar een uitbater-investeerder die de Raadskelder nieuw leven inblaast onder een maximaal 15-jarige samenwerking.

Gisterenavond op de gemeenteraad werden de voorwaarden vastgesteld voor de concessie van de uitbating waarbij het businessplan zwaarder zal doorwegen dan de geboden concessieprijs (minimum 850 euro per maand, red.). “We zijn tevreden dat er schot in de zaak komt en dat een gezond plan belangrijker wordt geacht dan de hoogst geboden prijs”, aldus Peter Soens (CD&V). Wel werden door hem en Matti Vandemaele (Groen) vragen gesteld bij het terras. “De fietsenstalling moet wijken, maar moet zeker gecompenseerd worden. In de Leiestraat is er al tekort aan fietsenstallingen dus wij dringen erop aan deze zeker niet weg te nemen, maar extra plaatsen te voorzien ergens bijvoorbeeld tussen bib en stadhuis”, stelt Matti. Op het terras worden 32 zitplaatsen voorzien. “Het voetpad is aan de kant van de Leiestraat zeer breed, 5,75 meter op precies te zijn. Er wordt voldoende ruimte voorzien om de passage te vrijwaren. Daarnaast zullen we uiteraard rekening houden met het aantal fietsplaatsen. Hoe dan ook zal bij het plaatsen van een terras een goedkeuring moeten gevraagd worden aan de stad waarbij we zullen rekening houden met deze bedenkingen”, diende Wouter Allijns hen van antwoord. De voorwaarden voor de concessie werden door de leden van de gemeenteraad unaniem goedgekeurd met 38 voor-stemmen.

Vroeger een café

De Raadskelder, waarvan de oudste delen dateren van de 13e eeuw, was vroeger een gekend café. Nu krijgen kandidaat-uitbaters de kans een voorstel in te dienen. Het hoeft niet noodzakelijk een horecaconcept te zijn maar kan ook een cultureel concept of een mengvorm zijn. Een nachtclub zal niet meer worden toegestaan om geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden. De concessie van de Raadskelder heeft een minimale duur van 9 jaar en kan tweemaal verlengd worden met 3 jaar. Meer informatie op www.kortrijk.be/concessies of via vastgoed@kortrijk.be.