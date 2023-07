Iconische Café en Hotel du Parc zijn terug open: “Hotel en café zijn opnieuw verbonden met elkaar”

Het iconische Café en Hotel du Parc zijn terug open. Tijdens een maandenlange renovatie werden alle oorspronkelijke Art déco elementen in het beschermde hoekpand met veel zorg gerestaureerd. Shannah Zeebroek en Elise Roelandt zijn klaar om de historische locatie nieuw leven in te blazen met veel respect voor het verleden.

Het bekende pand op de hoek van het Marie-Joséplein heeft een lange geschiedenis en kreeg in 1929 zijn huidige look in art decostijl. Het interieur is beschermd met onder meer de typische glasramen en plafondreliëfs. De grondige restauratiewerken gebeurden in overleg met Erfgoed Vlaanderen en hebben iets langer geduurd dan verwacht. “De bedoeling was om in mei te openen, maar als je iets goed wil doen, neemt dat ook zijn tijd in beslag. Echt alles werd gerestaureerd van het hout, het smeedwerk tot de lampen. Alles werd volgens de correcte principes van Erfgoed Vlaanderen gedaan. We moesten telkens stalen voorleggen en dan moet dat goedgekeurd worden. Dat neemt zijn tijd, maar we konden gelukkig rekenen op een vlotte samenwerking”, licht Shannah Zeebroek toe. Zij runde jarenlang Restaurant Willem Hiele in Koksijde, maar komt nu terug thuis in Oostende en is de gastvrouw in het café.

Het Café en het Hotel werden volledig onder handen genomen en openen niet toevallig op hetzelfde moment. “Vroeger waren beide van elkaar gescheiden, maar we hebben dat opnieuw samengebracht. Zo zullen de hotelgasten in het Café komen ontbijten. De deuren tussen hotel en café zijn ook terug open”, vertelt Shannah.

Het hotel met 47 kamers werd volledig vernieuwd. “Dat was nodig”, licht Elise Roelandt toe, die de uitbating van het hotel op zich neemt. “We hebben het hotel een jaar uitgebaat in de oude stijl en op 1 oktober 2022 hebben we de deuren gesloten tot nu. We hebben voor meer kamertypes gezorgd en op de eerste verdieping hebben we twee luxesuites gecreëerd. Alle authentieke elementen werden teruggebracht. Zo werd het parket in dezelfde stijl heraangelegd. De originele deuren in bogen werden behouden en we hebben een bad voorzien in de kamer. De badkamer hebben we gebaseerd op de stijl van de toiletten van het café. Diezelfde blauwe steentjes met zwarte lijnen en de tegels komen terug in de kamers.”

Nieuwsgierig

Mensen staan duidelijk te trappelen om het pand te ontdekken. “Het gebouw is geschiedenis en mensen appreciëren dat. Als je naar Parijs gaat staat het vol met gebouwen als hotel du Parc. Er zijn ook heel wat bekende foto’s gemaakt in het café.” Brasserie du Parc was door de jaren heen dan ook een uitvalsbasis voor veel bekende bezoekers aan de stad zoals Arno en heel wat andere artiesten.

Menu

Het menu van het café werd ook onder handen genomen. “We hebben nagedacht over wat er past binnen het gegeven van du parc. We gaan daarom de klassieke toer op, maar met een hedendaagse toets. We zetten vooral in op kwaliteit. We werken dagvers. De kaart zal wisselen, maar ook niet te veel omdat we voor continuïteit willen zorgen. We gaan van start met een kleine kaart, maar dat zal organisch groeien”, vertelt Shannah nog. (LB)