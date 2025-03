Iconisch eetcafé ’t Hof van Commerce in Stavele bestaat 25 jaar: “We hebben nooit een euro uitgegeven aan publiciteit”

Het wordt een feestjaar voor de uitbaters van ‘t Hof van Commerce: de 25ste verjaardag van het iconische etablissement in Stavele bij Alveringem wordt later dit jaar gevierd én uitbaters Astrid en Henri worden eind juni voor het eerst ouders. (Schoon)moeder en strafste cafébazin Iris Crampe verblijdt nog elk weekend de aanwezigen en hoopt dat nog lang te kunnen doen.

Er is een en ander veranderd in het eetcafé aan de brug in Stavele. Ruim een jaar geleden gaven Iris Crampe (63) en Paul Vanholme (73) hun zaak als huwelijksgeschenk aan zoon Henri en schoondochter Astrid. Het jonge koppel staat nu aan het roer. Maar geen nood voor de fans van Vlaanderens strafste cafébazin: Iris is nog ieder weekend present om de gasten in haar eigen onnavolgbare stijl te verwelkomen.

Voorbijgevlogen

“Waar is de tijd? De voorbije 25 jaar zijn voorbijgevlogen”, zegt Iris Crampe terwijl ze ons verwelkomt. “Ik ben van Veurne afkomstig. Papa werkte als griffier bij de rechtbank, mama was huisvrouw. Mijn man Paul heb ik leren kennen in de herberg van Robert Fossaert in Vleteren. Zijn vader was beenhouwer, maar is vroeg gestorven. Paul was pas 15 jaar toen hij versneld de stiel heeft moeten leren om moeder te kunnen helpen. Nadat zijn broer besliste om de slagerij verder te zetten, heeft Paul zich toegelegd op zijn paardenhandel. Vandaag wonen wij nog altijd op onze boerderij in de Lostraat in Reninge. Paul houdt er als hobby zeven Fjordenpaarden, zelf heb ik drie Jerseykoeien. Er is altijd werk, maar Paul is goed geïnstalleerd. Het is prachtig wonen aan de oevers van de IJzer. Kijk ik langs achter buiten, dan zie ik Lo, Nieuwkapelle en Diksmuide. Op 28 december 1999 hebben we ’t Hof van Commerce gekocht van Madeleine Butaye en haar zoon Leo. Madeleine en haar zus Maria hielden er een café, feestzaal en kolenhandel. Voor vrienden maakte Paul wel eens een breughelbuffetje bij ons thuis. Dat viel in de smaak bij de mensen en we werden meer en meer gevraagd. We hadden al de bakstenen gekocht om in Reninge een degustatieruimte te bouwen toen ’t Hof van Commerce in Stavele te koop kwam. Het was een goede locatie voor onze plannen! Op 5 mei 2000 gingen we naar de notaris en op 1 juli gingen we open. Niet zonder grote renovatie- en opruimwerken natuurlijk! Het konijnenkot werd een sanitair blok, het kolenkot herrees als zaaltje en twee kleine slaapkamertjes werden de huidige voute.”

Breughelbuffet

’t Hof van Commerce is gekend voor het breughelbuffet à volonté tijdens het weekend, maar de eerste jaren was de zaak ook tijdens de week open voor uitstappen met de autobus of bezoekers die iets wilden drinken.

“Mijn decolleté is met de jaren wat minder diep geworden” – Iris Crampe

“Ik heb dat gaandeweg stopgezet”, zegt Iris. “Wij maakten al onze charcuterie zelf en dat gebeurde tijdens de week. En ik heb nooit met vast personeel willen werken. Twintig jaar geleden kwam Vlaanderen Vakantieland hier filmen. Dat was mijn eerste keer op televisie. Kijk, als een zaak niet proper, lekker of vriendelijk is, zal ze niet draaien. Maar natuurlijk heeft die publiciteit ons goed gedaan. Behalve een advertentie in ‘De Westhoekjes’ en het feit dat ik de Stavelse verenigingen steun, heb ik nooit één euro uitgegeven aan publiciteit. De mensen kwamen en ze zijn blijven komen. De titel van ‘Strafste cafébazin’ heeft natuurlijk ook heel wat teweeggebracht. De mensen kwamen van ver. Ook studenten op partybussen wilden zien hoe straf die cafébazin echt was… In al die jaren heb ik veel aangename mensen over de vloer gekregen, maar je hebt er altijd die onbeleefd, grof of zelfs handtastelijk worden. Dan moet je stevig in je schoenen staan. Iedereen kent mijn grote mond, maar zelfs iemand terechtwijzen wist ik altijd met humor aan te pakken. Je moet de dingen op een manier zeggen dat dergelijke mensen een kleine les leren, maar toch gelukkig buitengaan. En voor mij is iedereen gelijk! Ik heb hier al ministers en sterrenchefs ontvangen. Ook bij hen heb ik het hart op de tong. Enkel mijn decolleté is met de jaren wat minder diep geworden”, lacht Iris uitbundig.

Opvolging

Paul en Iris zijn nog vitale mensen, maar worden natuurlijk ook een dagje ouder. Groot was hun vreugde toen zo’n tien jaar geleden zoon Henri – ook een beenhouwer – te kennen gaf dat hij de zaak zou voortzetten.

Op 5 mei 2000 gingen zaakvoerders Paul en Iris naar de notaris, op 1 juli 2000 ging de zaak open. © gf

“We hebben prompt een nieuw atelier gebouwd”, zegt Iris. “En sindsdien is het een groot gemak om niet meer met volle en lege potten te moeten sleuren tussen Reninge en Stavele! In september 2023 zijn Henri en Astrid getrouwd en hebben zij de zaak gekregen als huwelijkscadeau. En sinds oktober 2024 ben ik met pensioen en werk ik hier als zelfstandige. Een droomscenario! Elk stukje antiek kon hier blijven. De klanten verwelkomen, opdienen, afruimen, afrekenen, een praatje maken… ik doe het allemaal. Ik zou het contact met de mensen nog niet kunnen missen. Het enige verschil met vroeger is dat ik de klanten graag zie toekomen, maar dat ik ze niet per se meer moet zien weggaan. Ik kan op een redelijk uur naar huis. En natuurlijk heeft het jonge koppel de buffetten ook gemoderniseerd, met pasta’s, vitello tonnato, glutenvrij brood, kaas voor de vegetariërs… Je moet meegaan met je tijd.”

Schoondochter

Dat Iris Crampe dé attractie van ’t Hof van Commerce is, zal niemand betwisten, maar schoondochter Astrid is even gedreven. Met dezelfde oprechte vriendelijkheid begroet ook zij iedereen die over de vloer komt. “De 25ste verjaardag gaan we uitgebreid vieren”, zegt ze. “We plannen een fuif in de grote tent op zaterdag 6 september en een varkentje aan ’t spit, muziek, bingo en animatie op zondag 7 september. De ticketverkoop voor die zondag start in mei. Hopelijk kunnen Henri en ik er nog eens 25 jaar bijdoen”, glimlacht Astrid nog.