Iain van Ten Bogaerde heeft nieuwe culinaire plannen: “Een tweede verhaal, hier in dit vissershuisje”

Iain Wittevrongel (53) en An Taillieu (47) van het gekende restaurant Mondieu op de site Ten Bogaerde in Koksijde, hebben in diezelfde kustgemeente hun oog laten vallen op een vissershuisje. Jawel, het koppel start er een tweede restaurant. Dat ze net voor die locatie hebben gekozen, is niet toevallig. De Wittevrongels en vis, dat is al jaren ‘a match made in heaven’. “Maar het wordt meer dan een visrestaurant”, onderstreept Iain.

Dit jaar vieren Iain en An de twintigste verjaardag van Mondieu, hun restaurant op de historische site Ten Bogaerde. Hij is een oud-leerling van de Koksijdse hotelschool Ter Duinen en An is vertaler-tolk, die zich later bijschoolde tot sommelier. De twee openden in 2005 hun restaurant Ten Bogaerde en kregen zeven jaar later een ster in de Michelingids, maar leverden die uiteindelijk opnieuw in om vervolgens hun zaak om te dopen tot Mondieu. In die andere restaurantgids, Gault&Millau, staat het restaurant genoteerd met een verdienstelijke 14,5 op 20.

Geschiedenis

De zaakvoerders zijn nu volop bezig met een nieuw project: restaurant De Kokkel in de Strandlaan 6 in Sint-Idesbald. Het vissershuisje ligt op wandelafstand van hun huidige zaak. Achter het wit geverfde gebouwtje schuilt een mooie geschiedenis. Het was een van de eerste huisjes op de Zeepanne. Ooit woonde IJslandvaarder Engel Byloot er. Ook de familie Veranneman heeft een link met het vissershuisje. Valerius Ludovicus Veranneman en Alma Irma Calcoen werden respectievelijk in mei 1897 en juli 1901 geboren in Koksijde. Na hun huwelijk in december 1920 woonden ze zeventien jaar lang in het vissershuisje. Hun vijf kinderen Pharaïlde, Jeanne, Robert, Henri en Julien zijn daar geboren. Het gezin werd niet gespaard, want Jeanne overleed aan tuberculose toen ze 16 jaar was en ook Henri liet het leven toen het schip waarmee hij voer op een mijn liep. Uiteindelijk werd het pand afgebroken en wat je vandaag ziet, dateert uit 1972. Het is perfect nagebouwd zoals het ooit was.

Reserveren

Voor Iain het huisje kocht, was restaurant The New Kokkel er gevestigd. “We leggen de laatste hand aan een grondige renovatie”, neemt Iain het woord. “We openen eind januari volgend jaar.” Reserveren kan pas vanaf januari, maar zal nodig zijn want De Kokkel telt slechts 16 zitplaatsen. In Mondieu, hun andere zaak even verderop, zijn er een veertigtal couverts. “In het gezellige decor van het vissershuisje, met veel hout en een vloer in terracotta, zullen we de gasten verwennen met onze klassiekers zoals melklammetje, tarbot, hazenrug en wildgerechten. In Mondieu serveren we de Franse keuken met Italiaanse en Oosterse toetsen. We starten met De Kokkel dus een tweede verhaal, waarin ik de leiding zal nemen. Sommelier Jelle Schoupe zal me helpen. An blijft in Mondieu met onze keukenbrigade.”

Familieverhaal

Met de aankoop van het vissershuisje bevestigt Iain zijn voorliefde voor alles wat met visserij te maken heeft. Het familieverhaal van de Wittevrongels start met IJslandvaarder Pette Moone. Zijn dochter Julia legde de kiem voor een reeks viswinkels aan de kust, maar ook in het binnenland. De generaties die volgden bleven gepassioneerd door vis. Iain, en ook zijn broer Angus die in Sint-Idesbald nog steeds visspeciaalzaak Mare Nostrum runt, is opgegroeid tussen de vis. “Vijf jaar lang heb ik met mijn broer samengewerkt in de winkel, maar mijn hart lag meer in de restaurantwereld. Ik kijk uit naar het verhaal dat we straks in De Kokkel zullen schrijven. Het wordt intiemer, warmer en kleinschaliger, maar de gasten zullen ons concept, zoals ze dat gewend zijn, zeker proeven.”

Wie wil meeschrijven aan het gastronomische verhaal van Iain en An, kan ook solliciteren. Er zijn een paar vacatures. (GUS)

Info: www.dekokkel.be of www.mondieu.eu.