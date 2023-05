Huys 15 combineert kunst en koffie

In de Reningelststraat 15 in Kemmel opent dit weekend Huys 15, een zaak met naast een expositieruimte ook een winkel en vooral een koffiebar. Uitbaters zijn Lieuwe Maes (21) en zijn moeder Karolien Vermeersch (55) van Maatwerk Maes uit Lauwe.

Het was Lieuwe die aan de spreekwoordelijke kar trok om samen met zijn moeder een zaak te beginnen. “En Kemmel, dat dorp kennen we van in onze kindertijd. Vanuit onze woonplaats Lauwe waren we zo op onze vakantiebestemming. Mijn mama heeft een ontzettend goede interieursmaak en ikzelf leerde ondertussen de knepen van het koffievak.”

Lieuwe was ook het plezier van het bijleren wat verleerd en koos ervoor om zijn hobby van barista verder uit te bouwen.

Koffiesommelier

“Noem mij gerust een koffiesommelier. Naast de nodige uitleg over de soorten koffie die we serveren, leg ik ook graag de techniek van de espressomachine uit.” Bij een barista horen ook de latte-arttechnieken, en die kunst van het gieten van decoratieve ontwerpen op een cappuccino of caffè latte heeft Lieuwe ook onder de knie: “Koffiebar Malmo in Kortrijk is dan ook een goede leerschool.”

Naast het koffiehuis is er een expositieruimte. De komende maanden wordt daar werk getoond van glaskunstenaars Ben Pattin en Erwin Houssin, beeldend werk van Kelly Denuwelaere, schilderwerken van Carl Bevernage, en keramiek van Frederique Midavaine. De tentoonstellingsruimte wordt afwisselend ingenomen door diverse creatieve kunstenaars.

In de winkel kunnen producten uit de expositieruimte en het koffiehuis worden gekocht. “En in ons aanbod zitten veel lokale producten, én een bijzondere picon: een Piconetje.” (MDN)

Huys 15, Reningelststraat 15 Kemmel. Open op vrijdag, zaterdag en zondag, op feestdagen en tijdens schoolvakanties van 9 uur tot 19 uur.