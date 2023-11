Hutsepotfestijn brengt mooi bedrag op voor de Sociale Kruidenier in Roeselare

De Week van de Smaak in Roeselare werd zondagmiddag afgesloten met een groot hutsepotfestijn in Het Huis van de Voeding. Christa Ledoux, die onlangs tot Smaakmaker #VANRSL werd verkozen, serveerde met de hulp van een traiteur aan een vierhonderdtal eters haar hutsepotgerecht.

Niet enkel de gasten, maar ook gastvrouw Christa genoot met volle teugen van het hele gebeuren. “Dit kunnen ze me nooit meer afnemen. Koken is echt mijn passie en dat ik dit vandaag voor zoveel volk mag doen doet echt veel deugd.”

Goed doel

Aan het hutsepotfestijn werd ook een goed doel verbonden. Dankzij Christa en de vele eters gaat er 1.250 euro naar de Sociale Kruidenier. “Ik ben als vrijwilliger aan de slag in RSL op Post. Dat we op deze manier een goed doel kunnen steunen is dan ook erg fijn”, aldus Christa.