HSC Rodenbach keert voor 8ste Blauwvoetgala terug naar roots in Park Rodenbach

HSC Rodenbach Leuven organiseert op zaterdag 4 maart de achtste editie van het Blauwvoetgala. Dit jaar keert het bal terug naar zijn roots en vindt het feest plaats in Park Rodenbach Roeselare. Het bekende feestzalencomplex, dat begin 2019 sloot, opent opnieuw de deuren. Het Blauwvoetgala is het eerste grote evenement.

“Het Blauwvoetgala is een jaarlijks evenement dat wordt georganiseerd op een unieke locatie”, vertelt senior Mathieu Ryckaert van HSC Rodenbach Leuven. “Wegens de heropening heeft HSC Rodenbach Leuven dit jaar ervoor gekozen om terug te keren naar de roots van het evenement. Park Rodenbach Roeselare is de perfecte locatie. Het feestzalencomplex ligt op het vroegere domein van Brouwerij Rodenbach. Op die manier blijft de link met de studentenclub en het Roeselaarse bier gewaarborgd.”

Moeder Mandel

“Hoogstudentenclub Rodenbach Leuven is een gemengde studentenclub voor Leuvense studenten met een hart voor Roeselare én Rodenbach. Enkele jaren na het einde van Moeder Mandel, de vorige Roeselaarse club in Leuven, sloegen een aantal studenten de handen in elkaar en in 2006 was HSC Rodenbach Leuven een feit. Na zeventien jaargangen is de club uitgegroeid tot een jonge en dynamische studentenclub, met enthousiaste leden en nog meer sympathisanten.”

“Om de naam en faam van Roeselare en Rodenbach in Leuven hoog te houden en om leden en sympathisanten een fantastisch jaar aan te bieden, organiseert de club jaarlijks studentikoze activiteiten en evenementen. De organisatoren van het Blauwvoetgala hebben alles uit de kast gehaald om er een onvergetelijke avond van te maken. Verschillende dj’s zullen hun beste plaatsjes draaien, en met Brouwerij Rodenbach in de buurt zullen alle dorstigen gelaafd kunnen worden. Kortom: alle elementen zijn aanwezig om te dansen tot in de vroege uurtjes.”

Burgemeester komt

“Het Blauwvoetgala is een van de hoogtepunten van de Leuvense studentenclub en trekt elk jaar honderden gasten. Ook burgemeester Kris Declercq zal, als oud-lid van Moeder Mandel, ons vervoegen. De kaartverkoop is goed verlopen. Wie alsnog een kaart wil, doet dat best snel, via de Facebookpagina van HSC Rodenbach Leuven. Wij kijken alvast uit naar een mooie achtste editie.” (RV)