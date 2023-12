Howest start in februari cursus voor B&B-dromers, Veerle van Hotel – B&B Elementum: “Er komt veel bij kijken”

Hogeschool Howest lanceert in februari een keuzevak in de bachelor Toerisme en Recreatiemanagement dat een realistisch beeld wil schetsen van wat een B&B runnen precies inhoudt.

Bed & Breakfasts zijn hyperpopulair. Van een luttele 4.438 slaapplaatsen in deze overnachtingsvorm in het Vlaams Gewest eind 2017 groeide het tot 14.877 in december 2023. Hogeschool Howest zag z’n kans en start in februari met een module die studenten en geïnteresseerden laat kennismaken met de B&B-wereld.

De cursus is in eerste instantie gericht op studenten van de bachelor Toerisme en Recreatiemanagement, maar ze wordt ook opengesteld voor geïnteresseerden. De lessen zijn een samenwerking tussen Westtoer, de toerisme-organisatie in West-Vlaanderen, en de hogeschool. Er is geen vooropleiding voor nodig en de kost bedraagt 365 euro.

Veerle Vanacker (40) van Hotel – B&B Elementum (Ooievaarsnest 1 in Kortrijk), vindt het positief dat de opleiding er is. “Het is belangrijk dat het ideaalbeeld dat mensen hebben die een B&B willen starten wat genuanceerd kan worden. Er komt namelijk wel veel bij kijken. Ik kocht zo’n drie jaar terug het pand over van mijn moeder en kijk zelf alleen voor de B&B. Ik zocht een nieuwe uitda-ging en ben er met veel blijheid en vreugde ingesprongen. Ik liet een deel van het gebouw renoveren en heb nog geen spijt gehad sinds de beslissing.”

Belang van talen

De opleiding van Howest is er inderdaad om de praktische kant van de job wat toe te lichten. Hoe richt je een B&B op? Hoe doe je het dagdagelijkse management? Op die vragen wil de cursus je in zeven avonden een antwoord bieden. “Het is goed dat geïnteresseerden daar notie van kunnen krijgen”, zegt Veerle. “Ik krijg bijvoorbeeld het meest voldoening van het contact met de mensen, maar dat is slechts 20% van het werk. Voor zo’n 60% ben ik bezig met poetsen. De andere 20% is de boekhouding.”

Als laatste tip geeft Veerle nog de volgende tip mee: “Zorg dat je je talen goed kan. Het klinkt misschien vreemd maar ik moet hier, op een boogscheut van Kortrijk Xpo, m’n Duits goed kennen. Er overnachten hier veel zakenmensen en dat zijn vaak Duitsers.”