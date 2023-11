Houthulst plant extra gemeenteraad voor nieuwe concessie La Kantina

La Kantina, de cafetaria van de vrijetijdscampus, staat al ruim tien maanden leeg. Op de gemeenteraad vroeg Nick Geers (N-VA) dan ook een stand van zaken in de zoektocht naar nieuwe uitbaters. Burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V) antwoordde dat er een extra gemeenteraad ingelast wordt om de concessie weer open te zetten.

Nick Geers (N-VA) kaartte op de gemeenteraad van vorige week donderdag het uitbatersprobleem in La Kantina aan. “Wat aangekondigd werd als een prestigeproject, staat toch al tien maanden leeg. Als we kijken naar de termijn zelfs elf of twaalf maanden. Hoeveel valabele kandidaten hebben we al gehad voor een overname?”

“We hebben al verschillende keren gesprekken gehad met kandidaten, maar het moet ook passen”, aldus burgemeester Jeroen Vandromme (CD&V). “Op een bepaald moment kregen we ook de vraag van een keten, maar dat past niet in het concept van de vrijetijdscampus. Kandidaten moeten de openingsuren die wij vastlegden in de overeenkomst willen respecteren. In het voorstel dat we kregen was dat niet het geval. We hebben nu iemand die geïnteresseerd is. Daarom willen we concreet vragen aan de voorzitter om een extra gemeenteraad in te lassen om de concessie terug open zetten. Want de concessie was effectief verlopen.”

Huurprijs te hoog?

Nick Geers vraagt zich ook af of de huurprijs van 2.250 euro die werd vastgelegd op de gemeenteraad van december 2022 niet te hoog gegrepen is. “Vallen daardoor niet een heel deel kandidaten af? Is de gemeente bereid zich aan te passen aan de kandidaten”, klinkt het.

“Het voorstel is om de minimumprijs lager te zetten, maar ook om te zeggen dat de kandidaten zelf een prijs moeten insteken. In de vorige concessie had je een vaste prijs, maar als je dan twee of meer kandidaten hebt, wie kies je dan? Door op die manier te werken houden we wat opening”, legt Jeroen Vandromme uit. “We merken wel dat de inschatting van energie voor veel mensen een moeilijke is omdat dat mee in de overeenkomst zit. Ook een moeilijke in de overeenkomst is dat wij instaan voor de vuilniszakken. Dat klinkt misschien absurd, maar dat is een bewuste keuze omdat wij geen vuilniszakken willen zien rondslingeren op de campus.”