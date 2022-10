House of Mawi vormt combinatie van cocktailbar en keramiekatelier: “Plek die je doet vertragen”

In de Langestraat 102 opent vandaag het House of Mawi de deuren. Dit ‘huis van Mathieu De Staerke en Wilma Devos’ vormt een combinatie van een cocktailbar met een keramiekatelier, en dat met een knipoog naar het Hawaïaanse eiland Maui en de Tiki-cultuur.

Met een diploma hotelmanagement op zak werkte Wilma Devos (31) enkele jaren in de hotel- en hospitalitysector. In de voetsporen van haar vader, die aan het hoofd van diverse hotels in het buitenland stond, verkende ook Wilma verre oorden waar ze in de sector aan de slag ging, onder meer in Kenia. Later werkte ze nog bij Ibis in De Haan en Ibis Brugge.

Keramiekstudio

“Ik reis dus graag, net zoals mijn man Mathieu, maar heb ook een passie voor keramiek”, zegt Wilma. “Zeker in de coronaperiode, toen ik veel tijd had, verkocht ik mijn zelfgemaakt keramiek aan particulieren en horecazaken. Dat leidde tot het idee om een eigen keramiek- en cocktailbar te starten. Zo kan ik mijn eigen skills voor pottenbakken verder combineren met mijn passie voor hospitality in deze nieuwe aperobar.” Het idee om eigen hapjes en cocktails te serveren in zelfgemaakt keramiek deed Wilma’s hart sneller slaan.

Ze kocht samen met haar man Mathieu, die bij de marine werkt en tijdens de week vaak in het buitenland vertoeft, het pand in de Langestraat waar ze nu hun zaak zullen uitbaten.

“Met de bar zullen we aanvankelijk enkel open zijn in het weekend en wie mijn keramiek wil komen ontdekken, kan natuurlijk ook altijd op afspraak langskomen in de bijhorende keramiekstudio”, legt Wilma uit. “We richten ons op mensen die zich willen terugtrekken in een oase van rust en creativiteit; op een plek die je inspireert, doet vertragen, dromen en ontspannen. Mensen die op zoek gaan naar handgemaakte keramiek of als cadeautje zijn zeker welkom, net zoals horeca-uitbaters die een zelfgemaakt servies zoeken. Het is op termijn ook wel de bedoeling om workshops keramiek te gaan geven in de studio.”

Naast een mooi gamma in huis gemaakte cocktails voorzien Wilma en Mahieu overigens ook in de betere Mescal, Tequila en Negroni in hun bar.

Alle info: www.facebook.com/houseofmawi (Piet De Ville)