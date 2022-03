Houblonesse Hopscheutenjenever is de beste Jenever ter Wereld

De Houblonesse hopscheutenjenever van het Poperingse maatwerkbedrijf Sowepo is de beste Jenever ter Wereld. Eind januari maakte Sowepo bekend dat ze voor de tweede maal op rij goud had behaald met haar Houblonesse hopscheutenjenever op de World Gin Awards 2022.

Dankzij het behalen van de titel ‘Beste Jenever van België’, werd de Jenever van Houblonesse als Country Winner genomineerd om mee te dingen naar de felbegeerde titel van ‘World’s Best Genever’ en ook die titel mogen ze aan het rijtje toevoegen.

De titel van Beste Jenever Ter Wereld bovenaan prijkt sinds deze week aan de ondertussen rijk gevulde palmares van de Houblonesse Hopscheutenjenever, het veruit bekendste streekproduct van maatwerkbedrijf Sowepo. “Het summum van alle mogelijk haalbare erkenningen voor onze hopscheutenjenever is zonder twijfel de titel van Beste Jenever ter Wereld. Het klinkt misschien iet of wat cliché, maar het is de waarheid als we zeggen dat deze erkenning het toonbeeld is van nooit genoegen te nemen met wat je hebt”, klinkt het bij algemeen directeur Gunther Bamelis.

“Zoals het de West-Vlaamse manier van zaken doen betaamt, timmerde Sowepo al even aan haar internationale weg van succes. We zijn geen regulier bedrijf en staan er ook wel om bekend een buitenbeetje onder maatwerkbedrijven te zijn. Met onze activiteiten als foodsaver proberen we de wereld al decennia lang een beetje ‘mooier’ te maken op onze eigen manier met de circulaire Houblonesse producten. De Beste Jenever ter wereld wordt uitsluitend toegekend op basis van excellentie in smaak. We zijn ervan overtuigd dat deze award wel kracht kan bijzetten bij de MVO-gedachte – maatschappelijk verantwoord ondernemen – die centraal staat in onze manier van zaken doen met Houblonesse.”

Tavola 2022

Bij de titel van Beste Jenever ter wereld hoort een award. Die is aangekomen in Poperinge en krijgt een ereplaats krijgen in het maatwerkbedrijf. Sowepo plan om haar prijs letterlijk en figuurlijk uit te stallen voor het grote publiek. Op 20, 21 en 22 maart vindt Tavola 2022 plaats, de kwalitatieve foodbeurs met specialisatie in de niche van de premium food & drinks. Op deze internationale beurs is Sowepo standhouder met haar streekproductenmerk Houblonesse en nodigt iedereen uit om op hun stand 1137A de beste Jenever ter wereld te komen degusteren én de award te komen bezichtigen. Een bezoek is gratis na registratie met de code “HOUB2022”.