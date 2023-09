Hotel Ter Zaele doet totale uitverkoop voor renovatiewerken: “Alles dat los hangt en vast staat wordt verkocht”

Het familiehotel Ter Zaele in Knokke-Heist organiseert volgende week een totale uitverkoop van hun hotel. Door renovatiewerken moet alles weg. “Van bedden, linnen, tafels tot servies of professioneel keukenmateriaal. Alles dat los hangt en vast staat wordt verkocht”, vertelt Florence Depauw, die het hotel samen met haar partner Dries Quintens overneemt van haar moeder Sabine Schram. Vanaf maandag 18 september tot en met vrijdag 22 september van 11 tot 20 uur kan je in het hotel terecht.

Zo zal de kinderhoek in het ZAELIG Hotel eruitzien tegen de paasvakantie van 2024. © Inside Interior Concepts

Het bekende familiehotel Ter Zaele in Westkapelle, vlakbij Knokke-Heist organiseert volgende week een volledige uitverkoop. Daarna sluiten ze de deuren voor een volledige renovatie. Tegen de paasvakantie in 2024 willen Florence Depauw als derde generatie het hotel opnieuw openen onder de naam ‘ZAELIG Hotel’. Florence neemt samen met haar partner Dries Quintens het hotel over van haar moeder Sabine Schram.

“Alles moet weg, van bedden tot zetels, tafels, linnen enzovoort.” © gf

Alles moet weg

Alle spullen van in het hotel moeten weg. “Met alles bedoelen we echt alles”, vertelt Florence. “We hebben in totaal 18 kamers, een ontbijtzaal, vergaderzaal, restaurant, bar en terras vol met meubels en professioneel keukenmateriaal. Van schilderijen tot buffetkasten, bedden, linnen, tafels en zetels tot servies, glazen of keukengerei, alles wordt verkocht.”

“We zullen geen dingen aan de kant leggen, als je iets leuks ziet en het koopt is, het ook direct van jou.

Het maakt niet uit of het los hangt of vast zit. “Als mensen een bad willen en hem zelf willen uitbreken, dan mogen ze dat gerust doen. Als iemand de ingebouwde kasten of tapijttegels mooi vindt, kunnen ze die ook meenemen voor een prijsje. Of als iemand de chauffages bij het oud ijzer wil binnen brengen, mag die ze gerust ook van de muur halen. We zullen wel geen dingen aan de kant leggen. Als je iets leuks ziet en het koopt, dan is het ook direct van jou.”

“Wij zullen sowieso ieder moment met drie paraat staan om mensen te helpen. Maar ook enkele van onze vrienden komen helpen om alles in goed banen te leiden, want het wordt voor ons best spannend. We kijken er naar uit om veel mensen te zien. Iedereen is welkom, al is het maar even om te piepen en bijvoorbeeld een vaas te kopen”, besluit Florence.

De uitverkoop gaat dagelijks door van 18 tot en met 22 september van 11 tot 20 uur op het adres Oostekerkestraat 40, 8300 Knokke-Heist. Wie meer info wil over het aanwezige materiaal kan bellen naar het nummer 050/60.12.37.