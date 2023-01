Hotel-restaurant Sint-Laureins in Westende in nieuwe handen: De Lanteirne en Vecino nemen bekende zaak over

Pedro en Charlotte De Clercq van restaurant De Lanteirne, en Maxim De Clercq en Michiel Van Cauwenberghe, van foodsharingrestaurant Vecino nemen samen het bekende hotel-restaurant Sint-Laureins aan de Strandlaan in Westende-Bad over. Het hotel blijft bestaan als Sint-Laureins, het huidig restaurant wordt omgetoverd tot een nieuwe formule waarin vis en een gezellige bar de hoofdrol zullen spelen.

Na 34 jaar gaat het echtpaar Guido Bogaert en Sabrina Goethals genieten van een wel verdiende rust. Gepokt en gemazeld binnen de horeca nam het duo uit Roeselare in 1988 het Spijshuis-Café-Restaurant Sint-Laureins in handen. Het iconische gebouw is het enige dat de duinen van het Sint-Laureinsstrand overschouwt. Na de intrek van Guido en Sabrina werd de zaak spoedig een baken van rust en culinaire ontspanning. Een van de glinsterende parels van Westende-Bad.

Ridderzaal

Sint-Laureins maakte zich geliefd door de heel persoonlijke aanpak van trouwe gasten en toevallige passanten. “We wilden niet het zoveelste hotel op een rij zijn”, vertelt Sabrina Goethals.

“In een nieuwe formule zal vis de hoofdrol spelen”

“Elke kamer kreeg een eigen identiteit en eigen stukje geschiedenis. Onze klanten logeerden in de Ridderzaal, het Casino, de Hoevekamer, de Strandkamer, de Romeinse kamer of de Folklorekamer, allemaal namen gerelateerd aan de geschiedenis van de negen deelgemeenten die Middelkerke telt. Op die manier prikkelden we de nieuwsgierigheid van onze klanten-toeristen: ze kwamen graag terug om naast Westende ook Lombardsijde, Middelkerke, Mannekensvere en het hele hinterland te ontdekken. We zijn erg blij dat ook de nieuwe uitbaters die sterke lokale verankering hebben. En vooral: dat ze ook uitblinken door hun persoonlijke en warme omgang met de klanten.”

De families De Lanteirne en Vecino. © Michiel

Met de intrek van het duo De Lanteirne en Vecino krijgt hotel-restaurant Sint-Laureins een nieuw invulling. Maxim De Clercq: “We zochten samen al een tijdje naar een extra invulling in de regio. Toen we vernamen dat hotel-restaurant Sint-Laureins op zoek was naar een overnemer, was de link vlug gelegd. Onze beide zaken liggen in hartje Westende-Dorp, aan de kerk. In de ogen van sommige klanten uit het binnenland is dat net niet aan de zee. Sint-Laureins staat met beide voeten in het zand en af en toe bijna aan de vloedlijn. Meer zee dan dát kan je op het vasteland niet vinden.”

Hotelfunctie blijft

“De hotelfunctie blijft bestaan. Er komt een ontbijtzone op de eerste verdieping, met uniek zicht op zee en duin. Het restaurantgedeelte wordt omgetoverd tot een nieuwe formule waarbij vis de hoofdrol zal spelen. Een verpozingsbar vult het geheel aan. Eind juni willen we de deuren openen en we zijn nog druk op zoek naar een gepaste naam, maar één ding is zeker: de zee wacht…”

Guido en Sabrina Bogaert. © GKM

Het is meteen duidelijk, met De Lanteirne, Vecino en Sint-Laureins creëren de twee families een mooie gastronomische en toeristische driehoek die het dorp vlekkeloos verbindt met de badplaats, dat alles op een paar honderd meter van elkaar. De parel van Westende-Bad blijft schitteren.

(Georges Keters)