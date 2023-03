Hotel Portinari verwelkomt met Bàcaro opnieuw een nieuw concept

Leen Maenhout en Olivier Degroote kiezen na de pop-upvisbar Ma Mère du Nord vorig jaar nu voor een nieuw tijdelijk concept in het ruime, overdekte, terras van hotel Portinari. “Met Bàcaro kiezen we voor de Italiaanse sfeer en keuken”, zegt Olivier.

Olivier Degroote (46) en Leen Maenhout (40) verdienden hun sporen bij Quatre Mains, het populaire sharing-restaurant in de Philipstockstraat dat ze 15 jaar lang samen uitbaatten. Bij het begin van de eerste lockdown stopten ze voorgoed met Quatre Mains om aan de slag te gaan buiten het restaurantwezen.

Leemte

Tot het vorig jaar toch weer begon te kriebelen en het koppel inging op een voorstel van zaakvoerder Anthony Vermeersch van hotel Portinari om op het ruime, overdekte, terras – zag maar veranda – een pop-upvisbar uit te baten: Ma Mère du Nord. “Dat was zeker een groot succes, maar vis is een duur product dat je natuurlijk kraakvers moet kunnen serveren”, blikt chef Olivier Degroote terug.

“De uitbaters van Portinari vroegen ons of we dit jaar opnieuw een pop-up tot eind oktober wilden runnen en we hebben toegezegd. Maar dan wel met een nieuw concept. Na wat brainstormen zijn Leen en ik, in overleg met het hotel, uitgekomen bij de Italiaanse sfeer en keuken. En zo is Bàcaro geboren. Italiaans omdat we denken dat er op dat vlak in Brugge nog wel een leemte is.”

“Net zoals bij Quatre Mains destijds zullen we vooral werken met gerechtjes om te delen”

“Er zijn veel pizzeria’s en zaken waar je ook wel een pasta kan eten, maar weinig zaken waar je terechtkan voor de bredere, uitgebreide, Italiaanse keuken. Net zoals bij Quatre Mains destijds zullen we vooral werken met gerechtjes om te delen. Dat sharing-concept vind je traditioneel eerder in de Spaanse keuken, maar ook in de hedendaagse Italiaanse keuken vindt het steeds meer ingang. Uiteraard hebben we ook een mooi assortiment aan Italiaanse wijnen en aperitiefdranken en fijne barhapjes.”

Tot eind oktober

“Het gaat inderdaad opnieuw om een tijdelijk concept, tot eind oktober. Dat kan ook niet anders want in 2024 wordt deze infrastructuur hier door de eigenaars grondig gerenoveerd en uitgebreid”, geeft Olivier nog mee. “Op termijn willen we dan wel een vaste stek, maar dat is nu nog niet direct aan de orde.”

