Hotel Middelpunt in Middelkerke viert tienjarig bestaan met trots en voldoening: “Er is nog groeipotentieel”

Sinds de opening in juni 2013 heeft hotel Middelpunt een visie nagestreefd: een combinatie van vakantie voor personen met beperkingen door personen met een arbeidsbeperking. Francine Duron, de algemeen manager sinds 1 januari 2023, legt uit dat deze visie de kern vormt van het hotel. Haar voorgangster Kathy Vanranst, die besloot om halftijds te gaan werken, had Francine aanbevolen bij de directie.

Francine, zelf een bekend persoon in Middelkerke en voormalig schepen, heeft sterke banden met het gemeentebestuur en de lokale verenigingen, wat een grote meerwaarde is voor de lokale verankering van hotel Middelpunt. Enkele trotse en loyale medewerkers, zoals Wendy Ghyllebert, Mike Bosman en Sanne De Dobbelaere, behoren tot de pioniers die betrokken waren bij de opstart van het hotel in juni 2013. “Het is een voorrecht om deel uit te maken van een hotel dat inclusie en toegankelijkheid bevordert”, zegt Wendy Ghyllebert. “Hotel Middelpunt heeft mijn ogen geopend voor de mogelijkheden en de kracht van mensen met beperkingen”, benadrukt Sanne De Dobbelaere. “Het is fantastisch om te zien hoe ons hotel is gegroeid en hoe we een positief verschil maken in het leven van onze gasten”, voegt Mike Bosman toe.

Gedurende het afgelopen decennium heeft Hotel Middelpunt met trots de erkenning van een 3-sterren superior hotel ontvangen en het personeelsbestand is gegroeid van 15 naar 35 medewerkers. De keuken, die tien medewerkers telt, heeft speciale training gevolgd in grootkeukens in het bijzonder onderwijs. Zoals veel andere bedrijven kampt ook dit hotel met een personeelstekort, met name tijdens de pieken in de zomer.

Drempelvrij

Het hotel probeert de dalen in de winter op te vangen met verschillende evenementen en syndicus-vergaderingen, babyborrels, feestmaaltijden, familiebijeenkomsten, rouwmaaltijden en congressen. “Er is nog groeipotentieel op dit gebied”, zeggen Francine en Kathy en ze benadrukken dat het hotel openstaat voor iedereen. Hotel Middelpunt heeft een A+ attest en streeft ernaar dat mensen met een beperking zich onafhankelijk kunnen bewegen in alle ruimtes.

Het hotel is drempelvrij, met uitzondering van een paar centimeter naar het terras. Zelfs gewone kamers kunnen worden geüpgraded met zorgattributen voor gasten die extra ondersteuning nodig hebben. “We hebben soms hele families die komen, waarvan één persoon in een rolstoel zit en de hele familie mee komt voor het gemak. Op dit vlak zijn we uniek. Het hotel ontvangt zeer weinig klachten en geniet van een zeer dankbaar publiek. De romantiek is iets lastiger in ons hotel”, knipoogt Kathy Vanranst.

Lunch

Hotel Middelpunt beschikt over 32 kamers met 88 bedden. Om concurrerend te blijven met andere hotels, hecht het hotel veel belang aan service. Zo worden lunchpakketten soms gebracht naar groepen die een daguitstap maken. Het personeel doet er alles aan om ervoor te zorgen dat gasten een aangenaam en inclusief verblijf krijgen.

Ook op zoek naar een betekenisvolle job waar jij het verschil kan maken? Hotel Middelpunt heeft nog vacatures voor een nachtwaker en zaalverantwoordelijke. Ook mensen met een statuut maatwerk kunnen zich aanbieden via

jobs@mariasteen.be.