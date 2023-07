Hotel Burlington opent mediterrane brasserie

Hotelketen C-Hotels opende in Hotel Burlington een eerste eigen restaurant. “Het is de voorbode voor meer eigen reca-exploitaties in onze groep”, zeggen Xavier Vercaemst en Inge Decuypere.

De groep C-Hotels is verankerd aan de kust en heeft een stevige poot in Oostende met Cocoon, Upstairs, Andromeda, het nieuwe hotel Rosa en het recent vernieuwde Hotel Burlington op de hoek van de Kapellestraat en Vindictivelaan. “We hebben van de vernieuwing in het hotel gebruik gemaakt om ook de benedenverdieping helemaal aan te pakken en Oport te openen. Het is een brasserie waar men terechtkan om te eten, voor een koffie en pannenkoek of een avondmaal. Er is gekozen voor een maritieme en mediterrane stijl. We zitten immers vlak bij de haven en maken ook met de naam Oport daar een verwijzing naar”, zegt Inge Decuypere die verantwoordelijk is voor de styling en het concept.

Eerste eigen restaurant

Dat is terug te vinden op de kaart met gerechten om te delen zoals dips met pitabrood, mosselen op Franse wijze, feta, hummus, vitello tonnato, naanbrood met zuiderse tapenade…

In de zaak zijn 45 plaatsen en buiten nog eens zoveel; er werken 16 mensen. Xavier Vercaemst: “We kunnen personeel dat actief is in onze andere hotels hier inzetten. Oport is onze eerste brasserie en we kozen ervoor om die zelf in handen te nemen omdat we merken dat hotelklanten steeds meer een beleving willen met ook eten en drinken. Dit is voor onze een gelegenheid om het uit te proberen.”

7/7 open

Xavier benadrukt dat de brasserie open staat voor iedereen: “De formules van half- of volpension worden steeds minder gevraagd. Het is dan weer wel een voordeel als er in het hotel een brasserie is. Oport richt zich ook tot Oostendenaars, passanten en tweedeverblijvers.”

De eerste ervaringen van de uitbaters zijn positief. “Dit is ons eerste eigen restaurant maar we zijn ervan overtuigd dat het kan werken. De keuken is beheersbaar; het aantal ingrediënten en bereidingen is beperkt.” Oport is 7/7 open tot eind september, telkens van 11 tot 21 uur. (efo)