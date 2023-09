Hotel Astoria maakt zich op voor mooie septembermaand: “Telefoon staat roodgloeiend”

Na een kwakkelzomer kijkt de handel en wandel aan zee reikhalzend uit naar wat september nog allemaal in petto heeft. Colin Dearman van Hotel Astoria in De Haan, die enkele jaren geleden miljoenen investeerde in de renovatie van het indrukwekkend pand, is in ieder geval blij dat de zaak zijn potentieel nu helemaal waarmaakt.

Neen, het zijn niet altijd gemakkelijke tijden geweest voor Colin Dearman (40) en de realisatie van een grote droom: het uitbaten van een gerenommeerd hotel. Colin, niet bepaald gepokt en gemazeld in het horecaleven, maar daarvoor actief in de bouwsector, kwam samen met een vriend en de groep Caenen in de mogelijkheid om het iconisch pand, Hotel Astoria in de Leopoldlaan en midden de historische Concessiewijk, te verwerven. Het werd het begin van een avontuur met de nodige ups en downs, maar met een happy end. “Nadat we het hotel hebben gekocht zijn we in 2020 gestart met ingrijpende renovatie- en restauratiewerken”, steekt Colin van wal.

“We hebben heel wat mensen moeten teleurstellen, maar deze week zijn we volzet”

“Dat gebeurde heel snel. Ramen, vloeren, nieuwe bar: we deden alles wat nodig was om de zaak, die 65 kamers telt, grondig aan te pakken. Op amper vijf maanden tijd was de klus geklaard. Toen gooide corona roet in het eten en waren we voor een lange periode meer gesloten dan open. Dat is niet vanzelfsprekend voor een nieuw bedrijf, maar we zijn er niettemin in geslaagd om er een succesverhaal van te maken en dat heeft zijn redenen. Een grote meerderheid van mensen die eerder hebben gereserveerd, komen met plezier terug.”

Troeven

“We zijn verder toegankelijk voor iedereen met onder meer een aanbod voor mensen die niet in het hotel verblijven. Ik denk hierbij aan ontbijt voor externe klanten of de mogelijkheid om gezellig in de bar iets te komen drinken. We kunnen bovendien prat gaan op heel wat seminaries die hier plaatsvinden. De Haan biedt overigens heel wat troeven. De gemeente zorgt voor gratis parking, de badplaats ademt een unieke sfeer uit, noem maar op”, zegt een tevreden Colin.

Geen reden tot klagen

De weergoden hebben deze zomer de kust niet bepaald verwend, en dat is nog voorzichtig uitgedrukt. Toch kijkt Colin Dearman niet ontevreden terug op de voorbije maanden. “Wij mogen echt niet klagen. Het is geen zomer zoals vorig jaar geweest, dat wel. Wij hebben een heel groot terras en dat viel natuurlijk wat tegen. Door het wisselvallige weer vielen heel wat mensen terug op last minute boekingen en zoiets maakt het altijd moeilijk om personeel in te plannen. Kortom: operationeel was het niet evident. Ook het minder aantal dagtoeristen die ’s morgens naar de weerberichten kijken voor ze beslissen, speelde een rol. Maar zoals ik zei: we kunnen rekenen op een trouw cliënteel en heel veel buitenlandse toeristen zodat we zeker niet mogen klagen, integendeel.”

Bomvol terras

September is in ieder geval uitstekend van start gegaan, niet in het minst wat het weer betreft. “Absoluut, dat is het minste wat je daarover kunt zeggen”, vertelt Colin Dearman. “De maand is supergoed gestart. De telefoon staat hier roodgloeiend. Deze week zijn we volzet en we hebben helaas heel wat mensen moeten teleurstellen. Het terras zit bomvol, wat met dit weer geen verrassing is, maar wel aardig meegenomen. Maar dat brengt dan wel een ander probleem met zich mee: de jobstudenten zijn er niet en ook de flexijobbers zijn niet van de partij. Maar natuurlijk kan een goede septembermaand die mindere zomer goedmaken en we hopen dat zelfs oktober meegesleurd wordt in een fijne indian summer. Dat was trouwens vorig jaar het geval. De mensen verlangen naar wat zon en stellen dat de horeca daar mee van profiteert is natuurlijk een open deur intrappen”, besluit Colin Dearman. (Dany Van Loo)