Hostellerie Saint Nicolas in Elverdinge verliest een van twee Michelinsterren

De nieuwe Michelingids brengt weinig goed nieuws voor de Westhoek. Het restaurant Hostellerie Saint Nicolas uit Elverdinge verliest na 16 jaar zijn tweede ster. “Uiteraard zijn we ontgoocheld, maar we gaan onze kop niet laten hangen.”

“Toen we eerder deze week een telefoontje kregen van Michelin, was het wel even schrikken”, zegt Michael Vanderhaeghe (29), die samen met zijn vader Franky aan de kookpotten staat van restaurant Hostellerie Saint-Nicolas in Elverdinge.

Totaal onverwacht

“Ik had niet verwacht dat we een van onze twee sterren zouden verliezen. Wat de oorzaak daarvan is, weet ik ook niet goed. We koken niet anders dan een jaar geleden en streven altijd naar de hoogste perfectie. Ik werk hier nu 5 jaar en onze zaak werd ondertussen volledig vernieuwd.”

“Mijn vader en ik lieten, samen met heel ons team, een nieuwe wind waaien in de zaak. Van heel wat klanten kregen we enkel positieve commentaren. Nogmaals, we hadden dit niet verwacht.”

De jonge chef-kok voegt er onmiddellijk aan toe dat hij noch zijn vader het hoofd laat hangen. “Weet je, ik heb altijd eten klaargemaakt voor mijn klanten en ik blijf dat doen op het hoogste niveau. Mensen moeten nu niet denken dat ze minder lekker zullen eten bij ons, dat is geval niet.”

Kansen

“We moeten dankbaar zijn dat we 16 jaar die tweede ster hebben mogen dragen. Misschien schept dit ook opportuniteiten naar publiek toe. Sommige mensen vinden uit eten gaan in een tweesterrenrestaurant te veel en zullen de stap nu misschien wel wagen.”

Het is niet ondenkbaar dat het restaurant haar tweede ster snel terugkrijgt. “Met Michelin weet je immers nooit”, aldus nog Michael.

