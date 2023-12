Hostellerie Kemmelberg gaat dicht, zaakvoerders trekken naar Castel Mino in De Panne

Het hotel Hostellerie Kemmelberg op de top van de Kemmelberg gaat dicht tot het najaar van 2024. Philippe Vercoutter (60) en Kristine Loose (54) verlaten na 11 jaar de zaak. Ondertussen is er een nieuwe investeerder die van de Hostellerie een hedendaags vakantiedomein wil maken. Philippe en Kristine worden de nieuwe eigenaars van het pand Castel Mino in De Panne.

Castel Mino ligt in het hartje van de Dumontwijk. Het is een authentiek pand uit de Interbellum periode, de periode tussen de twee wereldoorlogen met art deco elementen. “Ik kom al meer dan 45 jaar naar De Panne. Ik startte in 1976 op mijn 13e met een eerste vakantiejob bij Bakkerij/Patisserie Rosseel op de Zeelaan. Later werd ik kelner in Brasserie Albert-I.”

Castel Mino wordt nu, na een geschiedenis van bijna 100 jaar, in ere hersteld en volledig gerenoveerd met behoud van zoveel mogelijk authentieke elementen. “Ze wordt bovendien uitgerust met alle modern, hedendaags comfort. Alles ecologisch verantwoord, uiteraard.”

6.000 events

De Hostellerie was de eerste horecazaak van Philippe (60) en partner Kristine De Loose (54). Philippe en Kristine renoveerden de bar en lobby, verhoogden de toegankelijkheid met nieuwe trappen en een lift, en creëerden een seminariezaal en 7 bijkomende luxekamers. Recent werd het salon aangepakt, met steun van Westtoer. De blikvanger werd de belevingstafel met mooie statische en dynamische 4K-beelden. De beelden werden gemaakt door de zaakvoerder zelf en worden verzameld op de website www.top.vlaanderen. De tafel bevat, naast het horizontaal opgestelde scherm, ook andere elementen die de zintuigen van de gasten prikkelen: een geurverspreider, een mistvormer en muziekboxen.

Hostellerie Kemmelberg dateert van 1954 en werd gebouwd door Baron Jacques Bruneel de la Warande . Doel was om het opkomende toerisme in Kemmel te stimuleren. In de beginjaren was de hostellerie een gasthof voor bourgeoisie en textielbaronnen.

Philippe en Kristine waren het vierde koppel die de zaak uitbaatten. “We organiseerden 6.000 events, noteerden 35.000 overnachtingen en verwelkomden 100.000 gasten.”

(MD)