Horecazaken aan de kust houden waterpauze met personeel voor meer respect: “Mensen fluiten jobstudenten soms na als honden”

Wat eerst begon als een korte waterpauze voor het personeel op de hete dagen is uitgegroeid tot een ludieke actie om meer respect te vragen voor de horeca. Enkele horecazaken op het Mijnplein in Oostende houden in het weekend om 16 uur met het personeel een waterpauze van ongeveer vijf minuten. “Sommige gasten geven heel onbeleefde opmerkingen, fluiten naar het personeel zoals een hond en laten afval achter op het terras. Dat vinden wij niet kunnen”, vertelt Patrick van horecazaak Pica Pica.

Een drietal weken geleden hielden Cathérine en Patrick van horecazaak Pica Pica voor het eerst een waterpauze met hun personeel. “Het was toen zo warm en we vonden dat ons personeel, dat constant rondloopt en in de weer is even een volledige time-out verdiende. Je kan het vergelijken met een gezamenlijke pauze, zoals de voetballers. Dan doen we echt niets; geen bestellingen opnemen, niets uitschenken. Maar echt even rusten”, vertelt Patrick.

“Het respect voor het horecapersoneel is bij sommige mensen ver te zoeken”

Ondertussen zijn de pauzes belangrijker geworden. “De horecazaken vlakbij hebben zich ook al bij ons aangesloten en nu houden we ieder weekend om 16 uur gezamenlijk een korte pauze van vijf minuten onder het motto “Respect for the horeca at four”. We beseffen wel dat we ten dienste staan van anderen. Maar we willen met respect behandeld worden. Erna moeten we wel kort even doorwerken om wat in te halen, maar dat gaat best vlot.”

“En net dat is bij sommige mensen ver te zoeken”, gaat Patrick verder. “Jobstudenten krijgen heel onbeleefde opmerkingen. Mensen knipperen met hun vingers of fluiten naar ons alsof we honden zijn. De gasten laten hun vuil achter op de terrassen of op de toiletten en verplaatsen zelfs ongevraagd de stoelen, tafels of parasols. Alles staat net op een mooie afgemeten plaats, zodat het praktisch is voor ons om te werken. Mensen reserveren en komen dan niet opdagen zonder te verwittigen. Dat is voor ons allemaal heel vervelend.”

Steun klanten

Of de mensen het erg vinden dat ze om 16 uur even langer moeten wachten op hun drankje? “Nee, eigenlijk helemaal niet. We hebben alleen nog maar positieve reacties gehad van onze klanten. Op een bepaald moment begonnen de mensen op het terras zelfs spontaan voor ons te applaudisseren. Dat doet je toch wel iets. Hopelijk sluiten er nu nog horecazaken zich aan en kunnen we elkaar ondersteunen hierin”, besluit Patrick.

Bart Boelens, woordvoerder van horeca West-Vlaanderen begrijpt de ergernissen van de horecazaken. “Dat is iets wat we vroeger vaker hoorden. Dit jaar valt het eigenlijk goed mee, zeker met de hittegolven vinden de klanten het niet erg om iets langer te wachten. Want ze weten dat het personeel met de hete temperaturen afziet. Maar onbeleefde gasten over de vloer krijgen, kan helaas altijd wel eens gebeuren.”