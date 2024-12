Horecavrienden Bart (41) en Walter (58) openen nieuwe brasserie: “Willen dat mensen niet alleen tevreden vertrekken, maar ook graag terugkomen”

De ervaren horecavrienden Bart Daelemans (41) en Walter van Meer (58) openen een gloednieuwe brasserie op de baan tussen Oostduinkerke en Koksijde. In brasserie Louis zal je kunnen genieten van een Belgische, toegankelijke en kwalitatieve keuken. In het gebouw was jarenlang museum het Florishof gevestigd.

Bart Daelemans en Walter van Meer zijn de nieuwe uitbaters van de voormalige brasserie Het Keukenhof op de baan tussen Oostduinkerke en Koksijde. Donderdagmiddag openen ze voor het eerst de deuren van brasserie Louis. De twee ervaren horecavrienden wonen in het Antwerpse en baten in Wijnegem (Antwerpen) Ter Vennen en Nanno uit. “Hoe we elkaar hebben leren kennen? We hebben vroeger nog een vijftal jaar samengewerkt in een ander restaurant in Antwerpen, een soort van burgerrestaurant”, zegt Bart.

Belgische keuken

In het pand was jarenlang museum het Florishof gevestigd. Dat werd in 2018 totaal gerenoveerd door Luc Thienpont en Elsje Putteman. “In de tuin staan nog ambachtshuisjes die daar aan herinneren”, zegt Walter. “Eén daarvan is omgevormd tot een kantoortje, en een van de wijnkelders is ingericht in een oud Mariakapelletje dat deel uitmaakte van het museum. Qua indeling is alles gebleven zoals het was, omdat alles nog mooi is.”

Walter zal af en toe in de keuken terug te vinden zijn, terwijl Bart meer de zaal voor zijn rekening neemt. Keukenchef Jelle Braekeveldt en Jimmy Kersmaekers, die de operationele leiding krijgt, zullen hen bijstaan. In de ruime brasserie is plaats voor 90 à 100 mensen. “Wat de klanten van ons menu mogen verwachten? Een Belgische, toegankelijke, kwalitatieve keuken: een goed stukje vlees, enkele visgerechten, pasta’s, salades, goede desserts en een tearoom in het weekend voor een pannenkoek, een wafel of een ijsje.”

“Qua openingsuren zijn we voorlopig tot na Nieuwjaar alleen open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag”, zeggen de uitbaters. “Op donderdag en vrijdag is dat van 12 tot 14.30 uur en van 18 tot 21.30 uur. In het weekend zijn we open van 12 tot 21.30 uur. Het is de bedoeling om daarna ook op dinsdag en woensdag te openen.”

Feesten

Ze willen ook inzetten op feestjes, business meetings en communiefeesten. “We hebben twee terrassen vooraan en eentje achteraan met een tuin, perfect om in de zomer een barbecue te houden. We willen dat de mensen niet alleen tevreden vertrekken, maar ook graag terugkomen. Tevreden buitengaan is voor ons niet genoeg”, klinkt het gemotiveerd. (DMe)