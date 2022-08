Horecaterras in Oostende laat enkel volwassenen toe: “In ons land nog niet helemaal ingeburgerd”

Een incident op een horecaterras in Oostende, waarbij een gezin met kinderen werd geweigerd, zorgde voor commotie op sociale media. Zijn we klaar voor horecaterrassen die alleen voor volwassenen bestemd zijn? “Heel veel mensen zoeken net de rust die zo’n terras met zich meebrengt op”, klinkt het.

Het incident deed zich voor op Brassi Beach Terrace langs de Oostendse zeedijk. Een koppel werd er met hun zesjarige dochter geweigerd op een terras. Nochtans staat het bij de inkom aangegeven: er staat ‘18+’ op het bord te lezen. Het koppel kreeg echter een alternatief aangeboden – naast het volwassenenterras bevindt zich een terras waar wel kinderen worden toegelaten -, maar wou daar niet op ingaan. De reacties na het incident waren verdeeld. De ene is voor, de andere is tegen.

Terras voor twee werelden

Opvallend is dat ook veel gezinnen met kinderen positief tegenover een adults only-terras staan. “Het is zo dat we een terras voor beide werelden hebben”, zegt Delphine Lootens van Casino Oostende, dat samen met Loungebar Rood, het terras uitbaat. “Naast het terras waar enkel volwassenen toegelaten zijn, hebben we een terras waar gezinnen rustig iets kunnen drinken. Net dat maakt het leuker voor de kinderen, want daar vinden ze andere kinderen, waar ze naar hartenlust mee kunnen ravotten. Er bestaan toch ook adults only-hotels? In het buitenland heeft niemand daar problemen mee, maar in ons land lijkt het nog niet helemaal ingeburgerd. Toch is er volgens ons een markt voor.”

Ook wij gingen een kijkje nemen op het terras en vroegen de mening van enkele klanten. Rudy Geldof (64), Lieve Belon (64), Polfliet Herman (65) en Kris Belon (60) zoeken net de rust op dergelijk terras op. “Wij zijn daar wel voor te vinden”, zegt Polfliet. “Als wij een glas gaan drinken op een terras, dan zitten wij daar graag rustig. Begrijp me niet verkeerd, want wij hebben ook kleine kinderen gehad: er moet ook een plaats zijn waar je wel met je kinderen terecht kan. En dat alternatief hebben ze hier wel. Veel hangt af van de opvoeding, denk ik. Met onze kinderen konden wij overal gaan. Tijden veranderen uiteraard en kinderen durven het weleens uithangen. Dan is het begrijpelijk dat men dergelijke terrassen voorziet. Bovendien staat het duidelijk aangegeven als je het terras betreedt.”

Geen problemen

Bruno Van Isterdael (64) en Veronique Anneessens (60) zijn enkele dagen in Oostende met Veronique’s mama Marie (92) en kleindochter Lea (8). “Wij waren hier dinsdag al eens en wilden ons op het adults only-terras installeren, toen men ons op een vriendelijke manier kwam vragen of we niet op het terras waar kinderen toegelaten zijn wilden zetten”, vertelt Veronique. “Wij hebben daar totaal geen probleem van gemaakt en hebben ons dan ook verplaatst naar het kindvriendelijk terras. Als kinderen hier naar hartenlust kunnen ravotten en daar niet, dan zitten wij liever hier, zodat andere mensen zich niet hoeven te storen aan onze kinderen, al is Lea nu wel iemand waar je overal mee mag gaan.”