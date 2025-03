Horecamannen Tom (52) en Michel (52) ruilen Oostende voor leven in Ardennen en starten B&B: “Kassierster stopt er nog de boodschappen in je tas”

Horecamannen Tom Labens (52) en Michel Declercq (52) ruilen binnenkort het drukke Oostendse stadsleven in voor een leven in de Ardennen. Daar starten ze een nieuw avontuur in de vorm van een B&B, omgeven door een oase van groen. “We hopen tegen de zomer onze eerste gasten te kunnen ontvangen”, zeggen Tom en Michel.

Dertig jaar ervaring

Tom is al ruim dertig jaar actief in de Oostendse horeca. Zijn eerste zaak startte hij in 1993 met de Volksbond. Dat deed hij vijftien jaar. “Meteen ook de zaak die ik het langst heb uitgebaat”, zegt Tom lachend. “Op het laatste heb ik dan Michel leren kennen. Michel is kok en zo zijn we dan de weg van het eten beginnen kiezen. Van de Volksbond ging het naar de Oude Molen in Stene-Dorp. Daar zaten we vier jaar, om vervolgens aan de slag te gaan met brasserie Alfons in de Alfons Pieterslaan.”

Na drie jaar trokken Tom en Michel naar brasserie Paulus in het centrum. “Dat was een zeer kort avontuur, twee maanden”, duidt Tom. “Mijn vader is tijdens het openingsweekend overleden en ik had geen voeling met de zaak. Het pand lag me totaal niet. Paulus is het enige verhaal waar ik spijt van heb. Na Paulus namen we de Lentini over, waar we opnieuw drie jaar bleven, om vervolgens te kiezen voor een avontuur in Nieuwpoort met Hotel Gemeentehuis. Na twee jaar kozen we opnieuw voor Oostende met De James en ondertussen zitten we in Moose. Die laatste laten we eind deze maand over.”

Waarom ze telkens zo snel hun zaak overlieten? “Het groeide telkens boven ons hoofd. We wilden klein blijven, maar dat lukte ons nooit. De reden? De combinatie van proper zijn, vriendelijk zijn en lekker en betaalbaar eten ligt volgens mij aan de basis daarvan. Ik heb dat nooit een evidentie gevonden. Ik was altijd diegene die bang was als we een nieuwe stap zetten”, verklapt Tom.

Liefde voor de Ardennen

Nu is het koppel klaar voor een nieuw avontuur in de Ardennen. In Pisserotte, vlak bij Houffalize, kochten ze een gerestaureerde hoeve waar ze een B&B zullen uitbaten. “We voelen dat we niet meer kunnen wat we vroeger konden, er steken al eens kwaaltjes de kop op”, bekent Tom. “Michel is het ook wat beu in de keuken, al proef je dat gelukkig niet aan zijn eten. (lacht) Onze droom lag altijd al in de Ardennen. Ooit hadden we daar een buitenverblijfje en we waren daar zo graag. Ga je er in je pyjama achter brood, niemand kijkt daarvan op. Daar stopt de kassierster nog de boodschappen in je tas. Het is daar zo rustig. We zijn klaar voor een rustige fase in ons leven.”

In de B&B van Tom en Michel zullen vier gastenkamers zijn. “Er is een aparte ruimte om te ontbijten, we gaan de mensen ook ’s avonds eten aanbieden, zonder verplichting uiteraard. Voor Michel zal het wat rustiger zijn. Het zal eerder voelen als koken voor een groot gezin. Daarnaast zal er ook een wellnessruimte zijn met een jacuzzi en een sauna. Bij slecht weer is dat dan ook een optie om wat tijd samen door te brengen. Of we het stadsleven zullen missen? Ik denk het niet. Nu hebben we al even de zee niet meer gezien. Als we nu op bezoek zullen komen, zullen we die zee wel willen zien. Het wordt een totaal andere ervaring”, aldus de horecaman.

Zomer 2025

Tegen de zomer willen Tom en Michel verhuizen. “In principe moet dat wel haalbaar zijn, al moeten de notarissen nu eerst nog hun werk doen. Maar dat is het doel. We hopen dus tegen de zomer de eerste gasten te kunnen ontvangen”, besluit Tom.