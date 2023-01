Horecakoppel sluit de deuren omwille van grote wegenwerken: “Door de hoge energieprijzen zouden we meer betalen dan we verdienen”

De werken aan de Zandvoordebrug hebben grote gevolgen voor de buurt en zorgt voor lange omleidingen. Kris Houthoofdt (61) en Gina Gryson (53) hebben besloten om hun brasserie ’t Vielootje tijdelijk te sluiten. “We zijn al blij dat die werken in de winter gebeuren en niet in de zomer”, klinkt het.

Maandag ging de Zandvoordebrug dicht voor grote werken en dat tot eind maart. De brug verbindt Oudenburg met Oostende en is een belangrijk verkeersader. Wie in de wijk Zandvoorde woont moet dus een heel eind om Oudenburg te bereiken en omgekeerd. Kris en Gyna openden negen jaar geleden hun brasserie vlakbij de Zandvoordebrug en werden al met verschillende crisissen en wegenwerken geconfronteerd.

“We hebben hard geleden onder de coronacrisis, de hele sector trouwens”, vertelt Kris. “Daarnaast werd vorig jaar gewerkt in de Keiweg waardoor de doortocht van en naar Gistel onderbroken was. Daarna kwam de energiecrisis en nu krijgen we opnieuw te maken met wegenwerken die een hele grote impact hebben op onze zaak.”

“Mensen willen – en dat is ook te begrijpen – geen hele omleiding volgen om een pintje te drinken”

Daarom besliste het koppel om hun zaak tijdelijk te sluiten. “Het sop is de kolen niet meer waard op deze manier”, gaat Kris verder. “Wij hebben het heel veel van fietsers, dat is ook de reden waarom we voor deze naam gekozen hebben.”

“Tijdens de wintermaanden zijn er sowieso minder fietsers, dus rekenen we een beetje op onze vaste klanten. Alleen geraken die moeilijk tot bij ons. De meeste klanten komen immers van over de brug, uit Oudenburg. Die mensen willen – en dat is ook te begrijpen – geen hele omleiding volgen om tot bij ons te geraken om een pintje te drinken.”

Torenhoge energieprijzen

“Vroeger zouden we misschien gezegd hebben dat we het gingen proberen. Alleen zitten we nu met die torenhoge energieprijzen, waardoor we in principe meer zouden moeten betalen dan we zouden verdienen. En dan moet je keuzes maken.”

“We krijgen sowieso een premie van 80 euro per dag van de Vlaamse overheid voor de dagen waarop normaal open zouden geweest zijn. Dat is echter voor ons beiden net voldoende om de vaste kosten te betalen van de zaak. Uiteindelijk is die keuze snel gemaakt”, aldus Kris.

Kris en Hina weten nog niet of ze tot het einde van de werken gesloten blijven. “We zullen zien welk weer het wordt in maart. Soms kan het al mooi weer zijn met aangename temperaturen. Dat zorgt er meteen voor dat de fietsers terug op het zadel kruipen om fietstochten te doen. We hebben hier immers een groot terras waar ze op terecht kunnen.”

“We zijn nu vooral blij dat die werken in de winter gedaan worden, want als die in de zomer zouden plaatsvinden, dan mochten we onze boel definitief sluiten. Komende zomer kunnen we nog een inhaalbeweging maken, laat ons toch hopen”, besluit Kris met een positieve noot.