Horecakoppel draait laatste service in restaurant Cézar

Wie graag nog eens de benen onder tafel wil schuiven bij restaurant Cézar in de Jeruzalemstraat zal zich moeten haasten. Op zaterdag 21 januari draaien Sarah De Baere (43) en David Delys (46) er de laatste service. “We hebben hier alles bereikt wat we kunnen bereiken.”

Het verhaal van restaurant Cézar in de Jeruzalemstraat begon in 2014. Het Brugse koppel Sarah De Baere en David Delys hadden in De Haan twaalf jaar lang het gastronomisch restaurant Rabelais gerund, maar wilden terug naar hun thuisstad om er iets nieuws uit de grond te stampen. En dat werd dus Cézar, een naam die warme nostalgie oproept en dat is ook effectief waarvoor het restaurant staat. Op de menukaart vind je grootmoeders klassiekers en veel aandacht voor een goed stuk vlees; steeds bereid volgens de regels van de kunst.

“De zaak heeft eigenlijk meteen goed gedraaid. Alsof de mensen op ons zaten te wachten”, lacht gastvrouw Sarah. “We hebben altijd een eerlijke keuken aangeboden, met verse kwaliteitsproducten en de sfeer is hier steeds gemoedelijk. Daarbij komt nog dat we de prijzen bewust democratisch houden. Dat zorgt ervoor dat de klanten massaal blijven komen.”

Sleur

Maar aan dat verhaal komt dus een einde. Op zaterdagavond 21 januari draaien keukenchef David en gastvrouw Sarah de laatste shift in restaurant Cézar. “Waarom die keuze? Omdat we het gevoel hebben dat we hier alles bereikt hebben wat we kunnen bereiken. Op een zaterdag draaien we wel honderd couverts en ook op weekdagen en met de lunch kan het niet beter lopen. We zouden nog vijfentwintig jaar zo kunnen verder doen maar wij houden niet van sleur. En als we nog iets nieuws willen ondernemen dan moeten we dat nu doen”, zegt Sarah.

Wat dat precies zal zijn, kunnen Sarah en David zelf nog niet zeggen. “We weten enkel zeker dat we minstens in februari de tijd zullen nemen om uit te rusten. En we zijn wel enkele zaken aan het verkennen, binnen maar ook buiten de horeca, maar er ligt nog niets vast. Intussen genieten we ook van de vele en hartverwarmende reacties van onze klanten, op sociale media en in het restaurant zelf.”

Info: www.restaurant-cezar.be