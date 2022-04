Horecaburen van het Zuidpand staan voor stoffige maanden: “Maar dit is de bevrijding van de Zuidstraat”

Een klein half jaar zal de afbraak van het Zuidpand duren. Maar de omliggende horecazaken kijken al hongerig uit naar de nieuwe situatie. “Het zal toch een stuk mooier en vooral groener zijn.” Al willen ze ook afwachten in welke mate ze hinder zullen hebben van de afbraak.

Een grote blok beton en bakstenen. Anders kun je het Zuidpand niet beschrijven. Niet meer van deze tijd natuurlijk en daar komt ook nu snel verandering in. Zopas is bouwheer Skyline Europe met de ontmanteling en sloop van het gebouw met adres Zuidstraat 26-28 begonnen. Het is de eerste stap in de plannen voor Mandelhof.

Krakers in de kelder

Het bombastische Zuidpand staat al een hele tijd leeg en dat zorgt geregeld voor overlast. De afgelopen jaren namen krakers hun intrek in de vroegere bowlingzaal in de kelder. Dat is binnenkort verleden tijd, want Zuidpand ruimt plaats voor een gloednieuwe groene woonsite. “Iedereen kent het Zuidpand”, vertelt projectverantwoordelijke Wim Liebaut. “Niet zozeer om wat het nu is, maar om wat het vroeger was. Oudere mensen kennen vast de Grand Bazar, jongere generaties kennen het gebouw dankzij de vroegere bowlingzaal in de kelder of de vele winkels erboven. Als je vandaag naar het Zuidpand kijkt, dan zie je een reusachtig zwart gebouw met een heel gesloten, anoniem karakter. Dat zal in de toekomst helemaal veranderen.”

Mijn terras zes weken dicht? Dan hoop ik toch wel op compensatie – Sebastiaan Goethals, uitbater café D’Echte

Straks start bouwheer Skyline Europe met de bouw van Mandelhof. Een ultramodern en open gebouw met 96 appartementen én een ruime binnentuin, dat het centrum van Roeselare de nodige injectie van rust en groen zal geven. En die de omgeving van het Klein Seminarie opnieuw een open karakter moet bezorgen. “De open architectuur van de twee gebouwen moet letterlijk een brug slaan tussen de bruisende stad die Roeselare de afgelopen jaren geworden is en de groene oase van de binnentuin”, aldus Liebaut.

Maar voor er opgebouwd kan worden, moet er eerst gesloopt worden. De ontmanteling van het gebouw op nummer 26-28 is al begonnen. De machinale sloop ervan staat gepland voor tijdens de paasvakantie. In een tweede fase wordt het Zuidpand afgebroken. Tegen oktober 2022 moeten de afbraakwerken voltooid zijn.

Veiligheid klanten

Deze week startten de afbraakwerken aan het gebouw naast het Zuidpand waar tot voor kort CD&V nog een lokaal had. De afbraak zal zich zo in de richting van het centrum verder zetten. Pal naast het gebouw dat nu eerst onder de sloophamer terecht kwam hebben Jo Huyghebaert en Sofie Vandermeersch zopas Gastropub Besjamel geopend op de plaats waar vroeger ‘t Walhalla gevestigd was. Afbraakwerken pal na de opening, een uitbater ziet het niet graag komen. Maar bij Jo Huyghebaert krijgen we een zeer positief verhaal te horen. “We wisten natuurlijk wel dat dit er zat aan te komen, het was zelfs al eerder ingepland. We hebben een schitterend openingsweekend achter de rug en kijken de toekomst positief tegemoet. De komende weken zullen we op weekdagen bewust ‘s middags niet openen, omdat we ook de veiligheid van onze klanten willen garanderen. Maar de werken zullen dan langzaam opschuiven en we kijken vooral al uit naar het resultaat. Eens het Zuidpand hier weg zal zijn, zal dit de bevrijding van de Zuidstraat betekenen. Je zal wel zien! Wij zullen hier uitkijken op de dreef van het Klein Seminarie. De Zuidstraat zal meer tot het centrum horen, daar ben ik zeker van.”

De Gastropub bevindt zich dus pal in de beginfase van de afbraakwerken, aan de andere kant kun je terecht in Café D’Echte en eetcafé Rodenbach. Al 33 jaar zijn Bart Demeulenaere en Sofie Vermeersch de gezichten van De Rodenbach. “We liggen hier ook schuin over het stadhuis, van die afbraak hebben we eigenlijk geen hinder gehad. Het is natuurlijk winter en door de regen is sowieso minder stof, maar echt waar hoedje af voor hoe ze dat aangepakt hebben.”

Quasi meteen volgt ook de volgende afbraak naast de deur. “Ik weet niet wat moeten verwachten. We hebben achteraan ook een terras en in de zomer zullen we moeten zien of we daar gasten kunnen plaatsen. Het Mandelhof zal zeker een opwaardering zijn voor de buurt. Het zal groener ogen en we hopen ook meer zon te hebben omdat het gebouw minder hoog zal zijn.”

Op 1 april opende café D’Echte pal tussen Eetcafé Rodenbach en het Zuidpand waar vroeger Son Vida huisde. “Ik hoop vooral dat mijn gebouw blijft rechtstaan”, zegt Sebastiaan Goethals met een kwinkslag. De 21-jarige cafébaas hoorde naar eigen zeggen nog niemand van de stad of de aannemers. “Ik hoorde wel al waaien dat ik mijn terras zes weken zou moeten sluiten. Als dat pal in de zomer is, en dat ziet er zo naar uit, hoop ik dan wel op een compensatie.”

Ook aan de achterkant van het Zuidpand in de Verwerijstraat zijn nog enkele betrokken partijen. De Loods paalt ook letterlijk aan het Zuidpand. “Het is niet ons gebouw, maar op termijn hopen we het toch te verwerven. Wij hopen vooral dat die afbraakwerken geen scheuren veroorzaken, voor de rest zien we het wel”, berust Sean Sabbe.

Geen verkeershinder

Maar wat betekent de afbraak nu voor de verkeersafwikkeling? De afbraak is gestart op maandag 4 april aan het voormalige CD&V-gebouw, pal tegenover de Collegedreef. De eerste dagen stond de kraan opgesteld in de Zuidstraat, bewust tijdens de paasvakantie om zo geen hinder te betekenen voor de schoolgaande jeugd. Vanaf volgende week kan de kraan op de werf zelf geplaatst worden. Verkeer zal in beide richtingen mogelijk blijven, weliswaar soms alternerend. Het voetpad langs de kant van het Zuidpand wordt ingenomen als veiligheidszone, de parkeerstrook wordt een tijdelijk voetpad, maar voetgangers wandelen misschien het best langs de kant van het Klein Seminarie. Ook in de Verwerijstraat zal er een veiligheidszone nodig zijn, maar ook daar zal het verkeer in dit geval eenrichtingsverkeer mogelijk blijven. Net als bij de afbraakwerken aan het stadhuis maakte de stad afspraken met de aannemer om geen zwaar werfverkeer toe te laten bij start en einde van de schooldag.