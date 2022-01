Horecabeurs Bredene uitgesteld tot april

De Horecabeurs, die gepland was van 21 tot 24 februari, wordt uitgesteld. Het Autonoom Gemeentebedrijf Bredene (AGB) dat na een jaar onderbreking wegens corona een volledig uitverkochte editie op touw had staan, besliste deze week om de Horecabeurs te verplaatsen naar april van dit jaar. “De beslissing werd genomen na overleg met de noodplanningsambtenaar”, aldus AGB-voorzitter Alain Lynneel.

De Bredense Horecabeurs (voor professionals) is de tweede grootste van België, na Gent, en krijgt jaarlijks tussen de 6.000 en 7.000 bezoekers over de vloer. Er zijn dit jaar 178 standhouders ingeschreven voor de beurs.

In nieuw jasje

De beurs steekt dit jaar in een nieuw jasje: er wordt meer ruimte gecreëerd voor de bezoekers (dankzij een grotere tent en de looprichting) en er wordt gezorgd voor minder hinder voor het verkeer in de Kapelstraat bij de opbouw en afbraak van de grote tent.

“De beurs werd in 2021 door de coronapandemie niet georganiseerd maar de jaren daarvoor is ze uitgegroeid tot een vaste waarde en de grootste horecabeurs van de regio”, aldus schepen Alain Lynneel, die ook voorzitter van het AGB-bestuur is.

Stijgende coronacijfers

“Maar we worden momenteel geconfronteerd met stijgende coronacijfers. Daaraan gekoppeld zullen de beperkingen om binnen te organiseren de komende weken wellicht niet versoepelen. Het leek ons daarom aangewezen de Horecabeurs te verplaatsen naar april.”

De beurs is nu gepland van 25 tot en met 28 april 2022. “Los van de horecabeurs zetten we momenteel een gedeelte van het MEC Staf Versluys in als vaccinatiecentrum, waar vanaf 21 januari ook de kinderen worden gevaccineerd. Dat kan nu, zonder extra maatregelen, in alle veiligheid blijven gebeuren.”

Standhouders op de hoogte

Gezien de vele betrokken partijen was het volgens Lynneel onmogelijk om de beurs nog voor de paasvakantie in te plannen.

“De standhouders werden intussen op de hoogte gebracht. Het personeel doet er alles aan om de omschakeling zo vlot mogelijk te laten verlopen. De opbouw van de beurs zal wellicht tijdens de week van 18 tot en met 22 april 2022 plaatsvinden.” (MM)