Horecabeest Diego (55) neemt brasserie Saint-Tropez over: “We proberen betaalbaar eten aan te bieden”

Onlangs nam Diego Wybon brasserie Saint-Tropez over in hartje Oostende op het Mijnplein. Diego is altijd al een horecabeest geweest en zocht een nieuwe uitdaging. “We zijn de enige horecazaak in de omgeving die de tripel Paix Dieu op vat mag serveren”, zegt Diego.

Diego is wat ze noemen een echt horecabeest. Op zijn veertiende werkte hij al in de sector. “Ik ben mijn loopbaan ooit gestart in de Rubens in Knokke-Heist”, legt Diego uit. “Ik begon er als kelner, en groeide uit tot maître d’hôtel. Ik heb er uiteindelijk 25 jaar gewerkt en daar leerde ik ook de stiel. Als leercontract begon mijn horecaverhaal in De Regent in Koksijde. Dat was toen een sterrenzaak, maar die mensen zijn ondertussen gestopt. Het was de oudste sterrenzaak van ons land. Daar leerde ik dan weer de keuken kennen.”

Franse keuken

Over de horeca kan je Diego dus nog maar weinig leren. Zes jaar lang baatte hij zijn eigen zaak uit op de Markt van Nieuwpoort: De Beiaard. “Ik baatte die uit met mijn ex-man, maar na de scheiding zocht ik een nieuw horeca-avontuur”, duidt Diego. “Die vond ik dus in Oostende. Ik kende de ouders van een van de vorige uitbaters en zo kwamen we met elkaar in contact. Al snel werd duidelijk dat de zaak me aantrok. We willen echter de lijn rond Saint-Tropez nog meer doortrekken. Er zijn dus nog enkele veranderingen op til.”

In de brasserie wordt vooral de Franse keuken gehanteerd. “Onze kaart bevat vooral visgerechten en dat is ook vaak in ons dagmenu terug te vinden. Maar we hebben uiteraard ook vleesgerechten. We proberen ook betaalbaar eten aan te bieden. Zo heb je bij ons een lunch met drie gangen voor 20 euro, in het centrum van de stad. Ik zie het als een soort van klantenbinding”, aldus Diego.

Tripel Paix Dieu op vat

Diego is ook ambassadeur van de tripel Paix Dieu, een bier van tien graden die enkel gebrouwen wordt bij volle maan door de brouwers in Péruwelz. “In een grote straal rondom mijn zaak mag niemand die op vat steken. Op fles mag die wel verkocht worden. Dat ambassadeurschap dateert van mijn tijd in Nieuwpoort. Ik stond in een heel goed contact met de vertegenwoordiger en zo ging de bal aan het rollen. Vooral het glas is heel speciaal.”