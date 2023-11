Horeca-uitbater voor de kinderboerderij gezocht

Kinderboerderij De Lange Schuur in Oostende trekt jaarlijks duizenden bezoekers. Buitengoed vzw gaat op zoek naar een uitbater voor de vernieuwde cafetaria. Wie interesse heeft kan tot 12 januari een voorstel indienen.

In de kinderboerderij worden heel wat activiteiten georganiseerd voor scholen, groepen en particulieren. Jaarlijks maken zo’n tienduizend kinderen er kennis met landbouw en natuur. Bovendien passeren er ook verschillende wandel- en fietsroutes die bezoekers aantrekken. Bij de kinderboerderij hoort een cafetaria, die volledig vernieuwd en uitgebreid werd. De Stad doet een oproep naar kandidaten om die uit te baten.

Buitengoed Oostende vzw

Kinderboerderij De Lange Schuur is de uitvalsbasis van Buitengoed Oostende vzw. Zij staan in voor natuurbeheer en -ontwikkeling en duurzame landbouw en natuur- en landbouweducatie in en rond Oostende.

Het is de bedoeling dat de concessionaris de cafetaria uitbaat in afstemming met de activiteiten van Buitengoed Oostende en de kinderboerderij. De concessie geldt voor negen jaar en kan twee keer verlengd worden met negen jaar.

“Het stadsbestuur investeerde de laatste jaren fors in de groene zone in en rond Oostende. Deze gloednieuwe vleugel aan de kinderboerderij wordt een uitvalsbasis voor fietsers en wandelaars. De cafetaria is complementair aan de werking van de kinderboerderij en we zoeken dus een uitbater met een hart voor kinderen, dieren en de natuur”, zegt Schepen van Mens en Milieu Silke Beirens.

Meer info

De uiterste indieningsdatum van de offertes is 12 januari 2024. Alle informatie en de bekendmaking met het volledige bestek voor de toewijzing van de concessie en bijlagen is te vinden via www.buitengoed.be.