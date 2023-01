Horeca opgetogen over eerste échte wintereditie van Filmfestival Oostende: “Effect beter voelbaar dan in september”

Het Filmfestival Oostende is al toe aan de 15de editie. Voor het eerst vindt het festival plaats in januari. Die beslissing kwam er onder meer om voor een betere spreiding in de festivalkalender te zorgen, maar ook toeristisch is het een goede keuze gebleken. Januari is traditioneel immers een rustige periode voor de badstad. Horeca-uitbaters voelen het effect van de organisatie een pak beter dan in september.

In 2021 moest normaal gezien de eerste wintereditie van Filmfestival Oostende van start gaan. Door corona vielen die plannen in het water en kwam de eerste wintereditie uit de startblokken in maart vorig jaar. Deze editie van het festival is dus de eerste echte winterversie en dat is meteen voelbaar bij de horecaondernemers in de stad.

“Wij zien echt wel het effect”, zegt Luc Declerck van Bistro Mathilda. “We hebben heel veel klanten van de organisatie zelf en daarnaast zijn er ook klanten die op tijd willen eten omdat ze nog een film gaan bekijken. Het effect is bij ons nog groter nu ook De Grote Post als locatie werd opgenomen. Vroeger was het festival vooral geconcentreerd rond Kinepolis en dus iets buiten de stad”, zegt de zaakvoerder nog.

Bekende gezichten

Januari is traditioneel een rustige maand voor de horeca. “In Bistro Mathilda hebben we een breed klantenbestand uitgebouwd in de 30 jaar dat we bezig zijn, maar in onze andere zaak Frenchette is het inderdaad behoorlijk rustig tijdens de week. Zo’n evenement is dan zeker mooi meegenomen.”

“De verhuizing op de kalender is voor ons commercieel gezien dus zeker een goede beslissing maar daarnaast vind ik het als Oostendenaar ook leuk om te zien dat de stad opleeft. Nu zie je heel wat gebeuren en veel bekende gezichten die door de stad lopen. Dat geeft een toffe vibe.”

Ook Bart Boelens, die zowel Hotel Europe als café Lafayette uitbaat, is blij met de nieuwe datum. “In het hotel zijn er heel wat gasten die komen voor het Filmfestival. Het is voor ons leuk dat ze het in de winter doen. September is sowieso een drukke maand omdat er dan veel mensen komen die het te druk vinden in de zomer.”

Spreiding

“Zeker in de weekends draaien we dan doorgaans nog behoorlijk goed terwijl januari een rustige maand is. Alles wat nu georganiseerd wordt, is dus een meerwaarde.” Ook in de Langestraat bruist het dezer dagen meer dan anders.

“De Lafayette is een geliefde locatie onder artiesten en acteurs en we voelen dat er nu veel mensen samenkomen. We zijn het gewoon dat er altijd veel te doen is in Oostende, maar het is leuk dat het nu wat meer gespreid is en dat er ook in deze tijd van het jaar iets plaatsvindt.”

Burgemeester Bart Tommelein is blij dat de ondernemers het effect van de verandering voelen. “De vraag om de datum te veranderen, kwam oorspronkelijk van het Vlaams Audiovisueel Fonds omdat de datum in september heel dicht bij het Film Fest in Gent zat. Ik was er altijd voorstander van om dit soort evenementen meer te spreiden en in rustige periodes te laten plaatsvinden. Het filmfestival trekt immers volk naar de stad dat hier anders niet zou komen tijdens deze periode.”

“In september had je ook vaak nog mooi weer waardoor mensen misschien liever nog een terrasje deden dan dat ze naar de film zouden gaan. Het filmfestival is momenteel een ongelofelijk succes en het heeft een grote weerklank voor onze stad. Daar kan ik alleen maar blij mee zijn.”