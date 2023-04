Horeca en bedrijven in en rond voetbalstadion Essevee tellen af naar finale: “Degradatie zal impact hebben, maar we blijven geloven in een happy end”

De Zulte-Waregemse voetbaltrots beslist zondagavond na 90 minuten of het tranen van geluk of duistere droefenis zal regenen in de Elindus Arena. Naast de supporters leeft de spanning ook bij de bedrijven en horecazaken die in en rond het stadion gevestigd zijn. Het geloof in een verlengd verblijf in de hoogste voetbalklasse blijft groot. Al wordt er niet ontkend dat degraderen een impact zal hebben. “We blijven de club steunen, in goede en kwade dagen.”

In Zulte en Waregem wordt men met de dag nerveuzer. Overdag overheerst er bij de supporters van Essevee hoop en gezonde spanning, ’s nachts breekt het angstzweet hen uit. Tien jaar na de kampioenenmatch op Anderlecht zal de laatste speeldag opnieuw beslissen over het lot van SV Zulte-Waregem. Thuis winnen van Cercle is een must om in eerste klasse te blijven voetballen.

Ook de vele sponsors en partners leven mee. Een degradatie naar 1B heeft namelijk invloed op hun visibiliteit en marketing. Veel van hen zijn lokaal verankerd en al jaren trouwe investeerder, het lijkt weinig waarschijnlijk dat zij bij een negatief resultaat het zinkende schip zullen verlaten. Dat geldt ook voor Elindus. Het energiebedrijf is al even partner en sloot in 2021 een nieuwe langdurige samenwerking af. Het hoofdkantoor verhuisde naar het stadion, dat sindsdien de naam Elindus Arena draagt.

Huwelijk

Een club die degradeert uit de hoogste voetbalcompetitie verliest een deel van zijn uitstraling. Maar grote negatieve gevolgen vreest Elindus niet. “Uiteraard is die naamsbekendheid enorm belangrijk. Maar dat is slechts een deel van het partnership”, vertelt bestuurder Matthias Detremmerie. “We zijn een samenwerking gestart voor de lange termijn en blijven achter de club staan, ongeacht de uitslag van komende zondag.”

“Net als in een huwelijk, steunen we elkaar in goede en kwade dagen. Pas op, wij zullen zondag in groten getale aanwezig zijn om de ploeg naar de overwinning te schreeuwen. Voor ons verandert eerste of tweede klasse weinig aan de bedrijfsvoering. Maar degraderen zou absoluut niet leuk zijn. Als dat het geval is, dan gaan we ervoor zorgen dat het een éénjarig verblijf wordt. En dan hoop ik dat collega-sponsors niet afhaken en ook hun steentje bijdragen.”

Op de eerste verdieping in de Zuidercorner van het stadion huist sinds 2018 Bistro Berto. Met de verschillende werken op de site en de coronacrisis, hebben uitbaters An Kint en David Bertolozzi geen evidente jaren achter de rug. “Maar dat hebben we overleefd. Nu is de omgeving opnieuw vrijgemaakt en is onze zaak duidelijk zichtbaar”, vertelt An.

Charme van stadion

Volgt er zondag opnieuw een domper indien Essevee degradeert? “We staan er niet echt bij stil”, gaat chef en supporter David verder. “Zolang dat niet het geval is, blijven we erin geloven.” Op wedstrijddagen sluit de bistro en worden er luxe-arrangementen voorzien voor partners die via de club reserveren. “Of er minder volk zal zijn bij wedstrijden in 1B is moeilijk te voorspellen. Volgens mij zal er niet veel veranderen.”

“Ook tijdens de week niet. We zitten hier op een heel mooie locatie. Misschien zullen sommigen het stadion iets minder naar waarde schatten omdat er geen eersteklasser in speelt, maar het blijft een bepaalde uitstraling hebben. Klanten reageren heel positief op het zicht hier en zitten het liefst naast het raam. Een vol stadion is ongelooflijk, maar ook leeg heeft het zijn charme. Na een drukke shift kan ik hard genieten van de stilte in deze arena.”

Klavertje vier

Het weekend wordt in Waregem afgesloten in pure extase of met een emotioneel fiasco. “Wij gaan vol voor de pure extase”, zegt An. “We zullen alleszins mee supporteren.” David postte voor de match tegen Eupen van afgelopen weekend een klavertje vier op sociale media, en Essevee won met 1-5. “Dat zal ik opnieuw doen, alle beetjes helpen.”

Voor en na wedstrijden van Zulte-Waregem lopen de terrassen van de horecazaken op de Markt goed vol. Dat is ook het geval in gastrobar Zaborov bij het Parkhotel en in sportcafé De Treffer. Uitbaatster Heidi Vanderbeken kijkt positief uit naar de match. “De euforie zal enorm zijn als ze winnen. Er zal ongetwijfeld een groot feest losbarsten. Ik denk dat De Treffer drie keer te klein zal zijn.”

“Het valt op dat de supporters er hard in geloven, en dat doen ze eigenlijk al gans het seizoen. Het leeft hier enorm en wij duimen uiteraard mee. Indien ze zakken, dan zullen ze wel voldoende steun blijven krijgen, dat hoor ik hier genoeg van de trouwe fans. Maar laat ons hopen dat ze dat niet doen en in eerste klasse blijven, voor de supporters, de stad, de club, maar ook voor het commerciële gebeuren in het centrum.”