Horeca Awards in Roeselare groot succes, ex-aequo bij restaurant van het jaar

De vierde editie van de Horeca Awards Roeselare was woensdagavond een schot in de roos. “Wat mij opvalt, is dat de horecaondernemers in deze stad zo’n hechte groep vormen”, zei Matthias De Caluwe, de CEO van Horeca Vlaanderen.

Na vier edities zijn de Horeca Awards Roeselare niet meer weg te denken uit onze stad. “Het is de tweede keer dat ik erbij ben, ik geniet echt van de sfeer die hier hangt”, aldus Matthias De Caluwe, CEO van Horeca Vlaanderen. “Daarvoor kom ik met veel plezier van Antwerpen naar Roeselare. Er heerst een schitterende ambiance bij de horecaondernemers in deze stad.” De Caluwe zette tijdens de Awardsavond schepen Nathalie Muylle in de bloemetjes en loofde haar voor de inspanningen die ze als federaal minister deed voor de horeca tijdens de coronapandemie. Burgemeester Kris Declercq trad de woorden van De Caluwe bij. “De horeca is de living van onze samenleving. Het is een uitspraak die zeker ook op Roeselare van toepassing is”, zei de burgemeester. “De horeca in onze stad bestaat uit een brede waaier aan cafés, tearooms, brasserieën, snackbars, restaurants en hotels die allemaal een unieke beleving garanderen. Uit cijfers van de Kruispuntbank van Ondernemingen blijkt dat er in 2020 39 nieuwe horecazaken in onze stad bij kwamen, in 2021 kwamen er nog eens 48 nieuwe etablissementen bij. Dat kan de ambiance en het Oltegoare-gevoel in Roeselare alleen maar versterken.”

‘Match made in heaven’

Iedereen kon suggesties doen voor potentiële nominaties. De genomineerden voor de Horeca Awards werden geselecteerd door het Awardscomité, dat speciale aandacht had voor nieuwkomers, vernieuwers en zaken die de voorbije jaren hun beste beentje hebben voorgezet. Het grote publiek kon in elk van de vijf categorieën zijn favoriet aanduiden. Het resultaat van deze poll werd gecombineerd met de quotering van een professionele jury met deskundigen uit de horeca en de ondernemerswereld die hun oordeel gaven over de genomineerde zaken. In de categorie Starter van het jaar won d’Oude Glorie, pas vorige maand geopend, de Award.

“Er heerst een schitterende ambiance bij de horecaondernemers in deze stad”

Bar Giraf van horecaondernemer Henk De Gheldere werd uitgeroepen tot Café van het jaar. Derry’s frituur mocht de Award voor de Frituur van het jaar in ontvangst komen nemen, terwijl Mokkabar van Veronique Boddin tot Tearoom/Brasserie van het jaar werd verkozen. De puntentelling voor het Restaurant van het jaar eindigde op een ex-aequo.

Totaalbeleving

Zowel Bistro Maison Marie als d’Hofstee vielen in de prijzen. “We zijn bijzonder tevreden met deze Award”, reageerde Michael Decruw van d’Hofstee. “Onze klanten komen graag omwille van de totaalbeleving. Ze willen heerlijk eten, maar ook een avond echt genieten. Ik ben blij dat ik dit samen met mijn partner Anouk kan doen die de perfecte gastvrouw is. Als je als koppel graag samenwerkt en de klanten waarderen wat je doet, dan is dat echt een match made in heaven. Dat we deze Award mogen delen met Bistro Maison Marie maakt het extra mooi, want we zijn goede vrienden met Geoffrey en Bas.”