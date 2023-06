Hof ter Daele viert 45ste verjaardag met feestweekend‘Summer met Sommers’

Hof ter Daele in Veurne viert de ingang van de zomer dit jaar met een ‘Summerweekend’. Drie dagen lang zet de bekende zaak haar troeven in de kijker voor jong en oud, met onder meer een kaarting, receptie en een optreden van Willy Sommers.

De gerestaureerde stallen van Hof ter Daele bieden tegenwoordig plaats aan 32 vakantiegangers. Maar ook heel veel streekgenoten kennen de voormalige hoeve, als kindvriendelijke tearoom en vleesrestaurant, of als zaal waar al heel veel familiefeesten plaatsvonden. Toen hij vorig jaar de zaak overnam, kreeg Didier Willems (35) van de vorige eigenaars te horen dat die deze maand 45 jaar bestaat. “Reden voor een feest dus”, vindt de rasondernemer, die de voorbije jaren al meewerkte aan de Trekkertrek in Beauvoorde en het Oudlander Festival in Alveringem. “Toen opperde ik al om Willy Sommers te boeken, omdat ik zelf fan ben van Vlaamse muziek en omdat hij nog steeds veel volk op de been brengt. Dat paste daar echter niet in het rockprogramma, maar hier kan ik die droom alsnog waarmaken”, glundert hij.

Feesttent

Daartoe wordt er in het naastgelegen grasland een tent van meer dan duizend vierkante meter opgetrokken, die Didier en zijn medewerkers ook in de dagen ervoor al volop zullen benutten. “Vrijdagavond 23 juni starten de festiviteiten om 19.30 uur met een klakke- en zunnebrilkaarting. Voor 2,50 euro inleg per persoon kun je deelnemen en maak je dus kans op leuke, zomerse Hof ter Daele-goodies”, vertelt hij.

“Omdat we hier bekendstaan om de familiale sfeer, dopen we zaterdagnamiddag om tot kindernamiddag. Van 14 tot 18 uur voorzien we dus onder meer springkastelen, kindergrime en een ballonplooier voor de kleinsten”, overloopt Didier het programma. “Van 19 tot 22 uur nodigen we vervolgens iedereen uit voor een receptie, waarvoor je 30 euro betaalt. Aansluitend is er dan onze Summerparty, voor 7 euro inkom.”

Willy Sommers

Na die feestnacht volgt dan op zondag 25 juni nog de apotheose: een groot eetfestijn met beenham, groenten en frietjes, zoals je dat hier ook op de kaart vindt. “Aanschuiven kan vanaf 12 uur, waarna Willy Sommers zijn opwachting maakt op ons podium. Hiervoor mikken we op zo’n 600 liefhebbers. Bij de aankondiging werden we meteen opgebeld door enkele fanclubs en ondertussen hebben ook enkele groepen van omringende woon-zorgcentra hun komst bevestigd. Toch zijn er nog tickets voor deze formule verkrijgbaar. Die kosten 30 euro voor volwassenen en 15 euro voor kinderen tot 12 jaar”, klinkt het nog. Alle festiviteiten vinden plaats in de Boonakkerstraat 5 in Beauvoorde, waar ook voldoende parking wordt voorzien.

Tickets voor de receptie en het eetfestijn zijn in voorverkoop verkrijgbaar via www.hofterdaele.be.