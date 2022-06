Hoevewinkel Cool & Co nieuwe ambassadeur ‘Ik koop lokaal’

Ondernemerscentra West-Vlaanderen (OC West) ging tijdens de vierde campagne Ik koop lokaal op zoek naar de beste ambassadeurs uit de streek. In Lichtervelde haalde hoevewinkel Cool & Co de meeste stemmen. Met de campagne wil OC West inwoners aansporen om te shoppen bij lokale handelaars en telers. Van april tot midden mei kon men tijdens de vierde editie van Ik koop lokaal online stemmen op zijn of haar favoriete winkel uit de streek.

Evelien Maertens (41) en Davy Cool (40) van hoevewinkel Cool & Co mogen zich nu een jaar lang lokaal Ik koop lokaal-ambassadeur noemen. “Ik ben enorm blij en vooral heel trots met deze titel. Het geeft voldoening om ons verhaal verder te zetten”, reageert Evelien Maertens. Na jaren in het onderwijs startte ze eind 2020 een eigen hoevewinkel naast de serres van haar man en tuinbouwer Davy Cool.

Verse groenten

In de Leysafortstraat kan je bij Cool & Co terecht voor dagverse groenten en fruit. “Mijn man teelt het hele jaar door prei. Daarnaast bieden we ook eigen aardappelen, knolselder en kropsla aan. Ik verkoop eveneens verschillende andere groenten van lokale collega’s.” Bovendien staan er heel wat streekproducten als confituur en mosterd in de hoevewinkel. “Onze limoncello komt uit Zwevezele en de honing van een plaatselijke imker. De korte keten vind ik enorm belangrijk. Lokaal kopen biedt heel wat voordelen. Het is eerlijk en de producten blijven langer vers, er komt minder transport aan te pas en men steunt er een lokale handelaar mee. Voeding hoeft niet van ver te komen als we het zelf aanbieden.”

(LV)