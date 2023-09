Hoevehotel Ter Haeghe in Gistel bestaat 20 jaar: “De verdienste van elk gezinslid”

Koen Minne (51) en Karolien Dendooven (49) hebben wat te vieren. Hun bekende hoevehotel Ter Haeghe bestaat namelijk 20 jaar. Met een helpende hand van kinderen Arthur (18) en Louise (20) sloegen ze destijds met het landbouwbedrijf een nieuwe weg in. “De regio telt heel wat toeristische mogelijkheden.”

In de Vaartstraat, vlakbij de Gistelbrug over het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, blinkt al twee decennialang hoevehotel Ter Haeghe. Je kan er allerlei familiefeesten en -bijeenkomsten boeken, tafelen en overnachten – of een combinatie van al dat fraais. Maar vroeger was dit een klassiek landbouwbedrijf. “Ik ben hier geboren en getogen, de derde generatie landbouwers die hier actief is”, opent Koen. “Ook mijn vrouw Karolien is afkomstig uit een landbouwersfamilie, uit de streek van Damme. Voorheen deden mijn ouders aan gemengde landbouw: veeteelt en akkerbouw. Toen ik het bedrijf overnam dienden we te herstructureren om leefbaar te blijven. We besloten in te zetten op landbouwverbreding. Dat betekent een extra activiteit opstarten naast het ‘boeren’ zelf – denk aan een hoevewinkel of -slagerij, of hoevetoerisme. Wij kozen voor dat laatste ter vervanging van de veeteelt. Nu ligt de focus hoofdzakelijk op het ontvangen van gasten, daarnaast doen we nog aan akkerbouw – telen van vlas, graan en gras.”

Scherp geprijsd

Hoe zit die hospitality nu juist? Hoevehotel Ter Haeghe zet in op verschillende aspecten. “We beschikken over een mooie feestzaal en bieden in combinatie met familiefeesten en -bijeenkomsten ook overnachtingen aan. Verder, iedereen is vervolgens welkom om op woensdagmiddag pannenkoeken te eten, op zaterdag bieden we een maandmenu aan en op zondag ons ‘Grill Farm’-buffet. Hier logeren kan vanaf 72 euro per persoon per nacht, met overnachting, ontbijt en driegangenmenu ‘s avonds inbegrepen. Ja, dat is scherp geprijsd. Waarom? We doen alles zelf. Ik sta in de keuken, mijn vrouw neemt de zaal en bediening voor haar rekening, en ook onze kinderen helpen mee. Arthur studeerde af aan de hotelschool Ter Groene Poorte en werkte eerder bij onder meer Hof van Cleve. Hij hoopt de zaak later voort te kunnen zetten en volgt daarom ook een cursus landbouw. Ook dochter Louise, die bedrijfsmanagement studeert, helpt mee in de zaak.”

Fietstoeristen

Hoevehotel Ter Haeghe telt negen kamers, goed voor een maximumbezetting van 26 personen. De meeste logies bij Ter Haeghe zijn fietstoeristen, merkt Koen op.

“Tussen de mensen staan is een passie”

“Onze zaak is dan ook prima gelegen in het hinterland en langs het kanaal: je kan prachtige tochten maken richting Oostende, Nieuwpoort, Brugge en het verdere binnenland langs fietstraject Groene 62. Nog een troef is dat je hier na een lange dag fietsen hier makkelijk je voetjes onder tafel kan schuiven – je nog eens verplaatsen is niet nodig. Ook wie met jonge kinderen komt, kan ze rustig in bed stoppen en nadien gewoon lekker dineren op dezelfde locatie. Nu, Gistel is opgenomen in het toeristisch aanbod Brugse Ommeland. Je hebt hier enkele mooie plekjes, zoals abdij Ten Putte. Natuurlijk is het voor relatief kleine steden als Gistel en Oudenburg moeilijk om zichzelf te profileren tegenover de grote kustgemeenten met meer middelen. Maar ze doen absoluut hun best. In centrum Zomerloos, dat nu wordt gerenoveerd, komt straks een toeristisch loket. Dat is nodig, want mensen willen makkelijk hun weg vinden in het toeristisch aanbod. En hier valt nogal wat te doen, hoor.”

Werk van lange adem

“Het twintig jaar volhouden, is een werk van lange adem, maar alles is vlot verlopen”, gaat Koen door. “Mijn liefde voor het koken? Tja, dat zit gewoon in de genen (lacht). Tussen de mensen willen zijn, is simpelweg een passie. En dat beseften we nog het meest tijdens de coronacrisis. De leegte was immens. (lacht) Deels uit verveling hebben we daarom ook een schuur op de site omgevormd tot extra feestzaal. De reden van ons succes gaat verder dan de omgang met mensen, natuurlijk.” Zo nam provinciebedrijf Westtoer Ter Haeghe op in het gastronomische label ‘Het Lekkere Westen’. “We werken volgens het principe van de korte keten: vlees en aardappelen halen we bij collega-landbouwers, Noordzeevis afkomstig uit de vismijn van Oostende en er pronken diverse West-Vlaamse bieren op de kaart, zoals onder meer de brouwsels van Strubbe uit Ichtegem en Jus de Mer uit Middelkerke. (lacht) Alleen Duvel is geen West-Vlaams product, maar daar kan je moeilijk om heen, hé.”