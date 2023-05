Hoeve Mahieu laat 5.000 flessen van kersenbier ‘Lekkers’ brouwen: “Gemaakt van 150 kg zoete kersen”

Naast onder meer aardbeien, witloof, kersen en aardappelen verkoopt Hoeve Mahieu in de Calvariestraat nu ook een eigen kersenbier Lekkers. “Een frisse dorstlesser op een zomerse dag”, zegt Wim Mahieu. “De zoete tinten van de kers, in balans met het bittere uit de gerst, vormen de basis.”

Demyfruit uit de Kerkhofstraat in Geluwe en Hoeve Mahieu bundelden in het najaar van 2021 de krachten om een 100 procent lokaal appel-kersensap op de markt te brengen. Een combinatie van het zoetzure. “Dat liep goed en de klanten waren er echt enthousiast over”, vertelt Wim (34). “Appel-kersensap is er nu opnieuw met de appeloogst van vorig jaar. Mijn broer Koen helpt hier in zijn vrije tijd en we gingen ondertussen nadenken wat voor nieuws we nog zouden kunnen doen.”

“150 kg zoete kersen uit onze boomgaard werden naar de brouwerij Eutropius op de Hogeweg in Menen gebracht. Ze maakten op deze basis een nieuw kersenbier, waarbij we een goede balans trachten te vinden tussen het zoete van de kersen en het bittere van de gerst. Het bier heeft een hergisting op de fles gekregen, waardoor het zeker drie jaar kan bewaren.”

“Koen heeft eerst op internet zitten zoeken waar we ons bier zouden kunnen laten brouwen. Eutropius is vlakbij en dat maakt het gemakkelijk. Ze hebben ook het label ‘100 procent West-Vlaams’ en dat vinden we belangrijk. We lieten de kersen persen en zijn het sap gaan brengen. We gaven aan hoe we het wilden en zijn een paar keer gaan proeven.”

Getraind

“We namen Dirk Talpe van het Wijndomein Ravensteun eens mee. Als wijnbouwer is hij ‘getraind’ in het proeven. Lekkers is een fruitig bier maar niet te gesuikerd. Het mocht geen kopie zijn van een kriekbier. Kersen worden manueel geplukt, krieken machinaal. We beschikken nu over ongeveer 1.200 liter, goed voor 5.000 flessen.”

Zon, bloesens en kersenbier staat voor Lekkers. “Het is iets lekkers en dus hadden we snel een naam, bovendien zit het woord ‘kers’ in de naam verweven”, zegt Wim. “Mijn broer Koen legt voor de verkoop contacten met de horeca en detailhandel. We willen het vooral in Wervik en de regio verkopen. We organiseerden hier een paaseierenraap en toen werd het de allereerste keer aangeboden. Er waren geen ander bier of frisdrank te verkrijgen toen.”

“Kersenbier is iets typisch voor de zomer. We hebben anderhalve hectare kersen staan, verdeeld over 1.600 bomen. Reken maar dat een kersenboom 15 jaar meegaat. We zijn in 2011 begonnen en hebben ondertussen al oude kersenbomen moeten vervangen.”

Belangrijk zijn uiteraard de weersomstandigheden. “Het moet geen 30 graden zijn”, zegt Wim die op Hoeve Mahieu na opa Frans en vader Marc de derde generatie is. “Regen mag maar niet zoals de afgelopen dagen en weken. Vorig jaar was het vroeger beter weer. We wachten op de zon. Het plukken van de kersen doen we van eind juni tot augustus.”

Netten

“Tegen schade door vogels hangen er nu tot het einde van de bloei netten boven de kersenbomen. De bloei is begonnen in april. Vanaf de kleuring begin juni doen we het dan dicht met plastic”

Voor de allereerste keer was er vorig jaar eind juni een zelfplukdag in de kersenboomgaard. “Op zaterdag 15 juli doen we dat opnieuw”, zegt Wim. “Er was vorig jaar heel veel respons. “Per seizoen proberen we een activiteit te voorzien. Zo gaan we in het najaar iets doen rond het witloof.”

Het biertje is in de hoevewinkel te koop per stuk tegen 2,50 euro of per zes tegen 12 euro. Ondertussen verzorgt Koen Mahieu de markering en loopt er op Facebook de vraag in welke zaak men het kersvers biertje wil zien liggen.

Lekkers is ondertussen al te koop in Chicolat in de Leiestraat en wordt geserveerd in tearoom ’t Meulenhuys, restaurant De Waterkant en in retroherberg In Den Grooten Moriaen aan het Nationaal Tabaksmuseum.

Aardbeien

Wie een proefpakket wil ontvangen kan contact opnemen via info@hoevemahieu.be. “Dan komen we met veel plezier ons bier voorstellen”, zegt Wim. “Op evenementen of recepties kan het een verrassend lokaal alternatief zijn.”

Ondertussen draait in de hoevewinkel de verkoop van aardbeien op volle toeren. “Door het weer kwam het seizoen iets trager op gang maar de goesting bij de mensen is er”, aldus Wim met een knipoog. Ook groeps- en klasbezoeken zijn er mogelijk. (EDB)

De hoevewinkel is op weekdagen open vanaf 13.30 uur, zaterdag vanaf 9 uur. Gesloten op zondag. Info op www.hoevemahieu.be.