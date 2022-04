Hilde breit vervolg aan horecaverhaal in het centrum: “Tijd voor laatste stunt”

Hilde Wysselinck, bekend van café De Kroon in Dadizele en van café De Reisduif in Ledegem, breit binnenkort een laatste stukje aan haar horecacarrière. In het centrum van Ledegem opent ze tijdens het batjesweekend café De Drie Koningen. “Een bruine kroeg met onder andere ook de Terrasse van Kasse. Het wordt mijn laatste stunt.”

Een laatste uitdaging in het centrum van Ledegem. Hilde Wysselinck, de huidige uitbaatster van café De Reisduif langs de landelijke Groene Jagerstraat, telt af naar het batjesweekend in juni waarin ze hoopt haar café op de Plaats in Ledegem te openen. Hilde is vooral bekend van café De Kroon in het centrum van Dadizele. “Ik begon er in 2004 en had onmiddellijk de smaak van de horeca te pakken. Onder andere door de strengere regels rond ging het café na tien jaar wat achteruit.” Hilde besloot in 2016 De Kroon te verlaten. “Achteraf gezien was dat misschien niet de beste beslissing. Tijdens de coronacrisis informeerde ik zelf om er terug te keren, maar toen waren er net al nieuwe uitbaters gevonden.”

In 2019 keerde Hilde terug naar het horecawezen. “Het kriebelde om toch terug iets binnen die sector te doen.” De 61-jarige café-uitbaatster startte in café De Reisduif in Ledegem. “Het eerste jaar bouwde ik al snel een band op met de klanten. De zaken gingen goed, tot corona uitbrak.” Inmiddels is het café al een tijdje open, maar Hilde merkt toch een verschil met vroeger. “Ik stel vast dat sommige klanten niet meer teruggekomen zijn. Waarschijnlijk drinken ze nu in hun eigen mancave een pintje.” Mede doordat café De Reisduif best wel afgelegen ligt, besloot Hilde om te zoeken naar een andere plaats om haar horecacarrière verder te zetten.

Met pintjes alleen is het nog moeilijk om te overleven

30 jaar leegstand

Die vond ze op de Plaats in Ledegem. Daar staat al ruim 30 jaar het voormalige café De Drie Koningen leeg. Momenteel is Hildes man in het ruime pand volop verbouwingswerken aan het uitvoeren. “Ik hoop er tijdens het batjesweekend in juni de deuren te openen van café De Drie Koningen. Een ouderwetse, bruine kroeg met verschillende elementen die doen denken aan de tijd van toen. Klanten zullen er ook kunnen genieten van een spaghetti en een boterham. Met pintjes alleen is het nog moeilijk om te overleven.” Hilde beschikt achteraan haar café ook over een ruim terras dat wordt omgedoopt tot ‘De terrasse van Kasse’. “Aan die naam hangt een mooie anekdote over een jongeman die in de vlakbij gelegen kerk maar al te graag van de wijn slurpte.”

Haar nieuwe café opent normaal gezien rond 10 juni, de Reisduif sluit op 21 mei voorgoed de deuren. “Ik keek ook nog erg uit naar de koers van wielercomité Noorden Sterk die op paasmaandag in de omgeving van het café werd georganiseerd. Want ondanks die coronacrisis heb ik hier toch mooie tijden gekend. Nu is het echter tijd voor een laatste uitdaging, een laatste stunt.”

De wielerwedstrijd op maandag lokte zoals elk jaar een pak nieuwelingen naar de omgeving van het café.