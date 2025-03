Hier slaap je op het hoogste punt van West-Vlaanderen: legendarische Hostellerie Kemmelberg heropent de deuren na totale make-over

De iconische Hostellerie Kemmelberg heeft opnieuw de deuren geopend. Na een één jaar durende en zeer grondige renovatie heeft het hotel-restaurant haar grandeur en klasse helemaal terug, overgoten met een flinke geut hedendaags comfort. Met dank aan twee op en top West-Vlaamse ondernemersfamilies. “We willen dat onze gasten hier een waw-ervaring beleven”, klinkt het.

Hostellerie Kemmelberg is tot ver buiten West-Vlaanderen een begrip. De geschiedenis van het hotel en restaurant gaat terug tot 1954, toen jonkheer Jacques Bruneel de la Warande – destijds burgemeester van Kemmel – de zaak boven de doopvont hield.

Al snel werd het een pleisterplek voor de welgestelde bourgeoisie uit de brede regio, maar ook Noord-Franse textielbaronnen en zelfs de Belgische koninklijke familie vonden vlot hun weg naar de top van de Kemmelberg, het hoogste punt van onze provincie.

De combinatie van topgastronomie, een tot in de puntjes afgewerkte hotelervaring en een adembenemend uitzicht over de wijde omgeving richting Frankrijk was 71 jaar geleden al een niet te kloppen succesformule. “Die basis hanteren we nog altijd”, leggen general manager Cédric Decaestecker (45) en Robbert Desmet (40) uit. Het was die laatste die een goeie drie jaar geleden halsoverkop verliefd werd op de locatie.

“Met onze familie runnen we Woodstoxx en Decospan in Menen en tijdens een seminarie in de Hostellerie beleefde ik een coup de foudre. Deze plek wil ik ooit uitbaten, zei ik tegen mezelf. Iets wat ik aan de toenmalige eigenaars Philippe Vercouter en Kristine De Loose vertelde. Op 1 december 2023 werden we de trotse eigenaars van Hostellerie Kemmelberg. Een droom die in vervulling ging.”

Een blik op een van de volledig vernieuwde kamers. © JOKE COUVREUR

We, dat is ook de familie De Nolf, bekend van het Roeselaarse Roularta Media Group. “Tijdens een netwerkevent raakte ik met Francis De Nolf, zaakvoerder van Monavisa, aan de praat en hadden we het over de Hostellerie. Bleek dat zijn familie een sterke emotionele band met deze stek heeft en er heel vaak over de vloer kwam. We sloegen de handen in elkaar, met een duidelijk doel: van Hostellerie Kemmelberg opnieuw een echte hotspot maken.”

‘Once in a lifetime’

In maart 2023 ging de make-over van start. “De gevel, tuin en terras hebben tot in de kleinste details opgefrist, binnen hebben we het volledige gebouw gestript. We hebben de authenticiteit van weleer behouden, maar zorgden tegelijk voor alle hedendaagse comfort en technologie.”

Hostellerie Kemmelberg herbergt vandaag 22 volledig vernieuwde kamers en kan 46 gasten een bed aanbieden. Het restaurant biedt plaats aan vijftig mensen en er zijn vergaderzalen voor twintig tot tachtig personen. De wellnessruimte zal dan weer midden april in gebruik genomen worden.

“We mikken zowel op de (internationale) toeristen als een zakelijk publiek. We zijn er voor de levensgenieter én businessmensen”

“Voor het nieuwe concept gingen we in zee het creatief bureau Maister uit Roeselare”, pikt Cédric Decaestecker in. Hij verdiende eerder zijn strepen als general manager van het hotel Mercure in Roeselare en was ook twee jaar directeur van het Oostendse Thermae Palace. “Toen ik de kans kreeg om deze uitdaging aan te gaan, heb ik geen seconde getwijfeld. Het plan dat op tafel lag en vandaag uitgerold is, was een once in a lifetime-kans.”

Volledig hotel afhuren

Hostellerie Kemmelberg mikt zowel op (internationale) toeristen als een zakelijk publiek. “We zijn er voor de levensgenieter die hier enkele dagen wil deconnecteren, lekker wil eten of de streek wil ontdekken, maar ook zakenmensen kunnen hier terecht”, aldus Robbert en Cédric. “We hebben tal van seminariemogelijkheden en willen op korte termijn ook een brede waaier aan activiteiten aanbieden.”

Een beeld uit vervlogen tijden. © Hostellerie Kemmelberg

“Ons restaurant neemt eveneens een centrale rol in ons verhaal in. Met Maikel Rogie (33) hebben we een zeer sterke chef-kok in huis. Hij was al aan de slag bij Eethuis Pieter in Roeselare en Oud Stadhuis in Geluwe en weet als geen ander hoe je de smaakpapillen kan verwennen. Bij mooi weer zal je trouwens van ontbijt tot pousse-café op ons terras kunnen genieten. Groepen en bedrijven bieden we ook de mogelijkheid om het volledige hotel af te huren. Het is onze missie om onze gasten zo goed mogelijk in de watten te leggen.”

Hostellerie Kemmelberg kan terugvallen op een team van twaalf ervaren mensen. “Stuk voor stuk met passie en goesting om Hostellerie Kemmelberg te doen schitteren. We willen nog een gedreven sommelier en enkele zaalmedewerkers aan onze equipe toevoegen.”

Zo zag het restaurant er vroeger uit. © Hostellerie Kemmelberg

De boekingen lopen intussen vlot binnen, valt te horen. “We voelen aan alles dat de mensen blij zijn dat de Hostellerie opnieuw op volle toeren draait en ze hier weer over de vloer kunnen komen. Wat ons betreft, zijn we meer dan gewapend om zowel de levensgenieters als zakenlui hier op hun wenken te bedienen. Iedereen moet hier vertrekken met een waw-ervaring op zak.”

www.kemmelberg.be

Een beeld uit vervlogen tijden. © Hostellerie Kemmelberg

Het terras, enkele tientallen jaren geleden. © Hostellerie Kemmelberg

© JOKE COUVREUR

Aan de stichter wordt nog steeds een eerbetoon gebracht. © JOKE COUVREUR