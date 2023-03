Hier kunnen Wout en co stoppen voor een pintje: in deze 8 cafés beleef je de Ronde vanop de eerste rij

Het peloton rijdt zondag zowat 70 kilometer op West-Vlaamse wegen tijdens De Ronde van Vlaanderen. Beernem en Izegem zijn daarbij Dorp van de Ronde, maar ook elders haalt men alles uit de kast om de renners aan te moedigen. Tal van cafés langs het parcours tellen ongeduldig af naar de passage van Vlaanderens Mooiste.

Je ziet de 8 cafés op deze kaart en wij lichten ze allemaal toe:

1. Café ’t Nieuw Gemeentehuis: Gaston Roelandtplein 22, Brugge (Assebroek)

(foto Tom Brinckman) © Tom Brinckman

Caroline Vandebeek mag de titel van meest enthousiaste cafébazin claimen. “Ik hou nu al negen jaar mijn café open, maar de Ronde passeert hier nu voor het eerst. Ik heb mijn café al helemaal aangekleed in wielersfeer. We starten ’s morgens met een ontbijt aan vijf euro. De renners zullen het hier nog op hun gemak doen, want de officiële start volgt pas later”, aldus de waardin van het café dat ook elf verenigingen huisvest en ook op vijf tv-schermen alle sporten toont.

2. Café Mitra: Markt 6, Oedelem

(foto Tom Brinckman) © Tom Brinckman

Stijn Lerouge is al 11 jaar de waard van café Mitra op de Markt in Oedelem. Hij herbergt er twee fietsclubs: KWB en Forza8330. “Er wordt hier veel over koers geklapt”, zegt de cafébaas die ook als vip de E3-prijs in Harelbeke bijwoonde. Hoofdgemeente Beernem is Dorp van de Ronde en het parcours loopt maar liefst 15 kilometer over het grondgebied. “Na het voorspel in Brugge wordt de officiële start gegeven in Oedelem en dat konden we niet laten liggen. Samen met Perle d’Ozette, Forza8330 en Den Bunker zetten we hier een groot feest op poten. We starten met een ontbijt, want de passage is al om kwart na tien. Er staat ook een groot scherm en er zijn tal van activiteiten.”

3. Café Sint-Lucas: Parkstraat 6, Beernem

(foto WVS)

Björn Verbeke baat café Sint-Lucas uit en krijgt daarbij assistentie van zijn vriendin Isabelle Verhelle. “Beernem is een echte wielergemeente. Bondscoach Sven Vanthourenhout is van ons en oud-veldrijder Bertje Vermeire komt hier ook vaak over de vloer.” Beernem is zondag ook Dorp van de Ronde. “Ook wij zullen onze duit in het zakje doen. We serveren ’s middags stoofvlees en vol-au-vent. ’s Morgens hebben onze vinkeniers hun eerste zetting en ’s avonds is er nog een dartstornooi. Op het terras zal ik een extra scherm zetten voor de koers. Nu hoop ik enkel nog op mooi weer.”

4. Café Den Toerist: Brugsesteenweg 27, Meulebeke

(foto WVS)

In muziekcafé Den Toerist zwaaien ze zondag de deuren wat vroeger open. “Omdat we de renners voor willen blijven, gaan we een uurtje vroeger open”, zegt Hans Landuyt, die de zaak runt voor zanger Michael Lanzo. Zondag is het zanger Gio Vano die de centrale gast is van een dansmiddag. “Het zal hier weer volle bak zijn, maar we maken uiteraard ook tijd om de renners te zien.” Zelf is Hans ook een koersliefhebber. “Ik durf het bijna niet zeggen, maar mijn favoriete renner is Mathieu van der Poel. Maar ik zal ook juichen als Wout van Aert wint.”

5. Café De Veldbloem: Brugsesteenweg 38, Meulebeke

(foto WVS)

In café De Veldbloem treffen we een patron met een sporthart. Beernemnaar Patrick Stevens (65) baat al 19 jaar zijn café uit. Patrick voetbalde op hoog niveau tot zijn 21ste waarna hij besliste om het veld in te duiken als crosser. In 2014 passeerde de Ronde ook voor de deur. “Dit jaar voorzie ik een bierstandje buiten het café”, klinkt het bij de man die zijn wielercarrière moest afsluiten na een hartoperatie en daarna marathons ging lopen. “Mensen uit het wielermilieu kennen me nog wel. Als er hier een koers in de buurt is, dan springen ze vaak nog eens binnen.”

6. Café De Koornmarkt: Korenmarkt 5, Izegem

(foto Frank) © Frank Meurisse Frank Meurisse

In 2014 passeerde de Ronde over de Izegemse Korenmarkt, maar het is vooral de editie van 2011 die nog levendig in het geheugen van kroegbaas Tom Sintobin staat. “We hadden hier toen ook een groot scherm voor de deur gezet, het was een ongelofelijk feest.” De Ronde is nu terug in de stad waar straks op 25 juni ook het BK wordt verreden. “Het stadsbestuur heeft op de Korenmarkt een podium, een tent en een groot scherm voorzien, we geven de avond ervoor al een optreden.” Wielrenner Tim Declercq is ook thuis in het café, hij zal straks extra aangemoedigd worden. “De kans is niet onbestaande dat hij weer op kop zal rijden.”

7. Café ‘t Molenhuis: Overleiestraat 137, Harelbeke

(foto WVS)

Micheline Vanderplaetsen (73) is al 39 jaar de waardin van café ‘t Molenhuis. Het was haar kleinzoon die haar erop wees dat de Ronde straks voor haar deur passeert. “Kuurne-Brussel-Kuurne passeert hier normaal ook, in het verleden ook nog de E3-prijs, maar ze zijn nu naar de andere kant van de stad getrokken. Ik dacht eerlijk gezegd dat ze rechtdoor zouden rijden als ze uit de richting van Izegem kwamen, maar ze maken een ommetje. Dat zal wel voor brouwerij De Brabandere zijn, die zullen wel sponsoren”, lacht ze. Na het overlijden van haar man een kwarteeuw geleden runt ze nu het café in haar eentje. “Officieel ben ik al met pensioen, maar ik ontvang hier nog met plezier mijn klanten. Het zal hier al van ’s morgens vroeg goed vol zitten, het vinkenseizoen start ook die dag. De renners passeren net op de middag, tijd voor de aperitief. Maar hier naar de rest van de Ronde kijken, zal niet lukken. In het café heeft er nog nooit een televisie gehangen.”

8. Café ’t Neerhof: Kortrijkseweg 284, Waregem (Beveren-Leie)

Geen tv bij Micheline in café ‘t Molenhuis, maar in ’t Neerhof hangen liefst drie schermen. Heidi Syx en Koen Serruys runnen de zaak al zes jaar. “We hebben hier zelfs ook een wielertoeristenclub, koers is hier dus vaak het gespreksonderwerp. Op de dag van de Ronde serveren we trouwens kip met frietjes. We hebben al een 50-tal inschrijvingen. En na de passage van het peloton kijken we samen naar de finale.” Je kan in het café ook een gokje wagen. Een bookmaker stelt er voor alle grote wedstrijden een bord op, voor de E3-prijs stond Wout van Aert aan 2,5 en 0,5. Goed ingeschat dus. Voor wie het systeem niet kent, wie 10 euro inlegt krijgt 25 euro bij een eventuele podiumplaats, 15 euro als hij zou winnen. Wat hij ook deed.

