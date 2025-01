“Hier ben je even weg van de wereld”: Floor (22) blaast Koko Loco Surfbar in Nieuwpoort nieuw leven in

Een nieuwe wind waait door de Koko Loco surfbar aan het Spaarbekken in Nieuwpoort. Floor Laureyns, 22 jaar jong, heeft sinds mei de populaire ontmoetingsplaats voor surfers en levensgenieters overgenomen. Met een mix van passie en creativiteit heeft Floor deze unieke plek naar haar eigen hand gezet. “Ik wil van Koko Loco een oase maken waar iedereen zich welkom voelt”, vertelt ze enthousiast.

Floor’s liefde voor de horeca ontstond al op jonge leeftijd. “Toen ik op mijn 15de begon te werken in restaurant Ter Polder te Nieuwpoort, wist ik meteen dat dit mijn wereld was. Het contact met mensen en het harde werken gaven me enorm veel voldoening”, herinnert ze zich. Hoewel ze later sociaal werk studeerde in Gent, bleef de horeca haar roepen. “Na mijn studies startte ik als justitieassistent op mijn stageplek, maar mijn hart trok me terug naar de horeca. Ik solliciteerde bij Vest in Gent, een veelzijdige zaak waar ik alles leerde over kwaliteitsvolle gerechten en catering. Deze ervaring bevestigde mijn liefde voor het vak, ook al waren de vroege ochtenden soms een uitdaging.”

Toen de kans zich voordeed om de surfbar over te nemen, heeft ze geen moment getwijfeld. “In april 2024 hoorde ik dat de Koko Loco Surfbar in Nieuwpoort overgenomen kon worden. Ik greep deze kans met beide handen aan. Mijn voorwaarde? Naast de bar wilde ik mijn creatieve ideeën voor fingerfood uitwerken. Na een intensieve periode van voorbereidingen, schoonmaken en inrichten, openden we eind mei de deuren.” De afgelopen maanden waren een rollercoaster voor Floor. “Dit avontuur had ik nooit alleen kunnen aangaan. Dankzij de steun en ervaring van mijn entourage, drie sterke schakels met kennis van ondernemen, voelde ik me zekerder dan ooit. Naast hun hulp volg ik extra opleidingen om mijn kennis en vaardigheden verder uit te breiden.”

“Je bent omringd door natuur en waant je even op vakantie, zonder echt ver weg te zijn”

Naast het runnen van de surfbar blijf ze zichzelf uitdagen. “Via mijn TikTok-kanaal deel ik video’s over de renovatie en het leven in de surfbar, die verrassend goed werden ontvangen. Daarnaast herontdekte ik mijn liefde voor sport. Ik stelde mezelf een doel: deelnemen aan een Hyrox-wedstrijd in Stockholm. Hyrox is een internationale fitnesscompetitie die in 2017 is opgericht. De competitie combineert hardlopen met functionele fitnessoefeningen en is toegankelijk voor zowel recreatieve als professionele atleten. Dit motiveerde me om weer actief te sporten, ondanks de drukte van het ondernemen. Mijn volgende wedstrijd staat gepland op 5 april in België.”

Brunch op zondag

Toekomstplannen voor Koko Loco: “Na de zomermaanden besloot ik ook in de winter de deuren open te houden, met succes. Tijdens de kerstvakantie organiseerden we verschillende evenementen, waaronder een onvergetelijke oudejaarsavond. Op zondagen serveren we brunch en staan we op afspraak klaar voor evenementen. Vanaf 14 maart zijn we elk weekend opnieuw open voor surfers, fietsers, wandelaars, locals en iedereen die wil genieten van de unieke sfeer. Tijdens de paasvakantie zijn we zelfs 7 dagen per week geopend.”

Op de menukaart staan verfrissende drankjes, cocktails, heerlijke fingerfood, pizza’s en zowel hartige als zoete snacks. “De bar is het kloppend hart van onze surfclub”, zegt Floor met een glimlach. “Of je nu zin hebt om te delen met vrienden of liever alleen geniet, hier is voor ieder wat wils.”

Daarnaast organiseert Koko Loco regelmatig evenementen om de levendige sfeer te versterken. “Iedere tweede en derde zondag van de maand hebben we ‘Brunch Sunday’,” vertelt Floor. “En door het jaar heen organiseren we activiteiten zoals een ‘Bring Your Own Food BBQ’, thema-avonden zoals Mexican Night, karaoke, en zelfs sup-party’s. Het doel is om een plek te creëren waar iedereen zich welkom voelt.”

Divers publiek

Koko Loco trekt een divers publiek aan. “We verwelkomen locals die graag een babbeltje komen slaan, maar ook toeristen die de Belgische kust verkennen. Bij onze evenementen en sportactiviteiten zie je jong en oud samenkomen. Het is die mix van mensen die Koko Loco zo bijzonder maakt.”

De locatie van Koko Loco draagt bij aan de unieke beleving. “Het Spaarbekken ligt op minder dan drie kilometer van de zee, maar voelt toch aan als een afgelegen paradijs,” legt Floor uit. “Je bent omringd door natuur en waant je even op vakantie, zonder echt ver weg te zijn.” De bar ademt de sfeer van een authentieke surfplek. “Onze stoelen zijn schommels, surfers in wetsuits drinken naast wandelaars en fietsers, en er is geen internetkabel”, legt Floor uit. “Hier kom je om los te komen van de wereld en je te verbinden met elkaar. Dat gevoel willen we iedereen meegeven.”