Heuls bier Martha krijgt nieuw jasje aangemeten

Het Heulse bier Martha zit in een nieuw jasje, heeft een nieuwe slogan én maakt zich klaar voor haar TV-debuut op Play, Njam en VRT Max. In een eigen TV-spot worden de nieuwe look-and-feel en slogan ‘Martha, proef het leven’ wereldkundig gemaakt. Het is voor de brouwerij The Brew Society een nieuwe mijlpaal in de steile opmars die Martha kent.

“Martha, proef het leven”, met die nieuwe slogan wil het bier Martha van de Heulse brouwerij The Brew Society de top van de Belgische bierwereld verder bestormen. De goudgele pretcilinder, met intussen ook bruine en rouge varianten, is intussen een goed ingeburgerd drinkwaar op vele Heulse evenementen en ver daarbuiten. “We investeerden in een high-tech brouwerij met de modernste brouwinstallaties, kwalitatieve gistingstanks en een state-of-the art brouwerij, waardoor wij klaar zijn voor een exponentiële groei in de toekomst” aldus Björn Desmadryl, zaakvoerder van de brouwerij.

Al botste het tijdens klim naar de top van de Belgische bierwereld nog al te vaak op de gevestigde waarden als Omer en Duvel. “De brouwerij kan in principe 100.000 hectoliter bier brouwen, dat maakt ons toch een van de grotere van Vlaanderen. Ons continue streven naar kwaliteit resulteerde erin dat Martha al vele internationale prijzen won. Maar we voelden dat ons merk Martha iets tekortkwam om haar voetafdruk naast die van gevestigde waarden zoals Duvel, Cornet en Omer te zetten. Ons merk was nog niet volwassen,” vervolgt Björn. Om een turbo te zetten onder groeiambities van Martha krijgt het biermerk een nieuw jasje aangemeten en komt het binnenkort voor de eerste keer op de buis met een eigen TV-spot. De beelden van de TV-campagne zetten aan om voluit het leven te beleven: zonovergoten plekken opzoeken, stilzitten en niet stilzitten, buitenkomen, vrienden zien, op ontdekking gaan… alles meepakken. Carpe diem, maar dan op zijn West-Vlaams: ‘Al wadawe gèt eewe gèt”.