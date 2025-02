“Het was echt al een stormloop op onze croissants”: Casini Spillebeen viel in de prijzen en is blij met erkenning van harde werk

Een jong koppel dat nog een bakkerij opent, het lijkt schaars goed te zijn geworden. Bakker Casini Spillebeen doet dat met zoveel passie, dat hij ondertussen ook in de prijzen viel. Hij haalde zilver op de Gouden Croissant-wedstrijd. “Afgelopen weekend was het een stormloop op onze croissants, ik had het eerlijk gezegd wat onderschat.”

Casini Spillebeen en Amber Bouttelgier hebben hun draai gevonden in het beroepsleven, al was het wel even zoeken. “Ik heb eerst een tijdje met mijn pa mee geholpen in de bakkerij in Beitem, maar ben daarna uit gaan werken. Tot de passie om te gaan bakken weer oplaaide.”

Het jonge koppel startte in de Baron de Pélichystraat waar zijn grootouders Ignace De Clercq en Rita Vanmeerhaeghe 38 jaar lang hun zaak hadden. “Met mijn grootouders gaat het goed, ze overwinteren momenteel in Tenerife”, geeft Casini mee.

Weinig slaap

Hij groeide ook op in een bakkerij, zijn ouders Tom Spillebeen en Saskia Noreilde runden 30 jaar een bakkerij tegenover de school in Beitem. Vader Tom geeft ondertussen les en springt bij bij zijn zoon in Izegem. “En op zondag kunnen de klanten van Beitem ook nog bestellingen gaan afhalen in de vroegere bakkerij.”

De stap van de Baron de Pélichystraat naar de Blauwhuisstraat werd eind 2020 bezegeld. “We huurden daarvoor het pand dat mijn grootouders verkocht hadden, er waren wat gebreken en qua parking was het ook niet makkelijk. Hier konden we een nieuwe stap zetten. In het begin was het volle bak, we zaten toen ook nog volop in coronatijden. Daarna kwam de energiecrisis en moesten we ons wat heroriënteren.”

(lees verder onder de foto)

Amber Bouttelgier en Casini Spillebeen vielen in de prijzen met hun croissant. Het zet hun bakkerij mee op de kaart. (foto Frank) © Frank Meurisse

Casini beseft ook dat hij voor een harde stiel gekozen heeft. “In het weekend moet ik het doen met enkele uurtjes slaap, die pik ik mee in de vooravond om dat van ’s avonds de hele nacht door te werken. Ik ben eerlijk gezegd ook op zoek naar erkenning, je wil graag geapprecieerd worden voor het harde werk dat je levert. Dat zit met onze klanten wel goed. Maar ik wil mijn producten ook op punt zetten. Zo heb ik lang bezig geweest met het juiste recept voor mijn croissant. Er zijn heel wat boters op de markt, het was zoeken naar de juiste. Maar eens je het gevonden hebt, is de voldoening groot. Zeker nu onze croissant ook zilver kreeg van een vakjury van mensen met heel wat meer ervaring dan ik.”

Vorige week raakte het nieuws bekend. Verkocht je meer croissants dan anders?

“Zeker, het is natuurlijk moeilijk in te schatten. Maar ik had er zowat het dubbele gemaakt, maar die waren ’s morgens vroeg al de deur uit. Dan moet je wat mensen ontgoochelen, maar we blijven ze met veel liefde maken.”

“We sluiten nu ook een dag meer om wat meer tijd te hebben voor ons gezinnetje”

De concurrentie van supermarkten en ketens is als bakker niet te onderschatten.

“Het is lastig opboksen. Maar we willen het verschil maken met de kwaliteit die we aanbieden. Onze pistolets staan nu op punt, onze koffiekoeken ook, straks geef ik onze taarten ook nog een upgrade. En op ons brood legde ik me eerder al toe. De mensen moeten smaken dat dit ambachtelijk werk is. Je betaalt wellicht iets meer, maar de kwaliteit moet je proeven. Ik ben me nu ook aan het concentreren op het ontwikkelen van de desembroden. En ook ons vegan aanbod wordt geapprecieerd.”

Kun je het nog alleen aan in de bakkerij?

“Mijn pa spring bij in de bakkerij en tot het einde van het schooljaar heb ik ook een stagiair die hier de stiel komt leren. In de winkel hebben we enkele meisjes die Amber helpen op drukke momenten. Het weekend is ook hét moment van een bakkerij. Daarom dat we onze openingsuren hebben aangepast. We zijn nu open van vrijdag tot en met maandag, op dinsdag, woensdag en donderdag zijn we gesloten. Dat wil niet zeggen dat ik dan niet aan het werk ben, er komt ook heel wat voorbereiding bij kijken. Maar zo komt ook wat tijd vrij voor het gezin. We hebben twee kinderen, in het weekend zien we die nauwelijks.”

En nog een slotvraagje: de naam Casini, waar komt die vandaan?

“Mijn ouders horen graag Italiaanse namen (zijn broers heten overigens Virini en Phari, red.). Ze hadden dat ergens gehoord en vonden het goed klinken. Maar ik ben inderdaad nog nog niemand tegen gekomen met mijn voornaam, in Italië is het wel een familienaam die behoorlijk veel voorkomt.”