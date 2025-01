“Het uitgaansleven is niet meer zoals vroeger”: Kevin Deleu zegt horeca vaarwel en stopt in juni met Izegems café Leute’s

Vijf jaar nadat hij er zijn eerste pintjes tapte, hangt Kevin ‘Leute’ Deleu (39) de handdoek aan de tapkraan van café Leute’s. Klanten kunnen er nog enkele maanden terecht, maar daarna sluit de bekende kroeg op de Grote Markt definitief de deuren.

Waar nu Leute’s op de gevel prijkt, hingen in het verleden namen als Toezens, De Pekker en – in een verder verleden – De Sterre. De kroeg op de Grote Markt heeft dan ook al een lange geschiedenis in het uitgaansmilieu. Toen Kevin Deleu (39) in 2020 de fakkel overnam van Thijs Codron doopte hij de zaak om naar zijn gekende bijnaam.

“Maar ik kon door de coronacrisis helaas nog niet meteen aan de slag”, blikt hij terug. “Ik wilde in mei de deuren openen, maar een nieuwe lockdown gooide roet in het eten. Op 11 juni was het gelukkig wel zo ver, al waren er eerst nog beperkingen. Zo mocht je eerst maar met vier en later met acht mensen aan tafel zitten. Absurde maatregelen, waar veel cafébazen zich niet aan hielden, maar ik wilde geen risico nemen en deed dat wel. Pas een goed jaar later was die woelige coronastart verteerd en konden mensen weer zonder beperkingen iets komen drinken.”

Bak bier

Al was er volgens Kevin toch iets veranderd aan het gedrag van wie geregeld eens een stapje ging zetten. “Tijdens corona leerde de jeugd om thuis te zitten en daar iets te drinken. In groepjes samenkomen mocht dan wel niet, maar het gebeurde wel. En ze leerden dat een bak bier voordeliger was dan op café iets te gaan drinken. De nieuw gekweekte mentaliteit heeft mijn zaak op zich niet zo hard gekwetst, want ik krijg vooral 25-plussers over de vloer. Maar je merkt toch dat het hier op de Grote Markt niet meer zoals vroeger is. In de winter is het sowieso kalmer, in de zomer draait mijn terras gelukkig wel nog goed. Komt daarbij dat er in de rand van de stad meer cafés zijn bij gekomen en dat wie uitgaat dus meer verspreid zit.”

Dat is volgens Kevin geen ultieme reden waarom hij er straks mee op houdt. “Maar het heeft er wel een stukje toe bijgedragen”, geeft hij eerlijk toe. “Het contract van vijf jaar dat ik indertijd van Thijs overnam, loopt op 30 juni af en ik ga het niet verlengen. De huisbazin is niet van de makkelijkste. Zo mocht ik hier zelf geen zonnepanelen aanbrengen om voordeliger elektriciteit te genereren. Vorig najaar is de huurprijs – volgens haar door de indexatie – ook nog eens verhoogd. Daarom zag ik het niet zitten in de huidige marktsituatie nog eens een nieuw contract van drie jaar aan te gaan.”

Wie nog iets wil drinken in Leute’s kan er dus nog enkele maanden terecht. “Het kan zijn dat we nog een paar feestjes zullen inplannen, maar voorlopig is er nog niets concreet”, zegt Kevin, die onder de noemer Audiovibes ook lange tijd een DJ-duo met Wesley Dejaeghere vormde. “Op 17 mei is er nog Tofke Forever, een eerbetoon aan wijlen cafébaas Kristof Callens in het Vlaams Huis en daar ga ik wel plaatjes draaien. In het dagelijks leven ben ik altijd actief gebleven als werknemer van Global Suppliers, een bedrijf dat industriële toeleveringen doet. Dat werk zal ik verder blijven doen, maar mijn job als cafébaas stopt straks.”

“Ik stond zelf nog op donderdag- en zaterdagavond in mijn zaak, op vrijdag en zaterdag kon ik mee rekenen op de hulp van flexijobbers. Vooral naar hen toe vond ik het vervelend dat ons verhaal hier in juni zal aflopen, want we hebben hier uiteraard veel mooie momenten mee gemaakt. De kermisweek was altijd een schot in de roos en tijdens het Isotopia Festival hebben we met andere cafébazen goed samen gewerkt.”

“We hebben veel leuke tijden gekend, maar het is tijd om het hoofdstuk in schoonheid af te sluiten. Tot die tijd maken we er nog een fantastische periode van. Iedereen is dus zeker nog welkom om samen herinneringen te maken en afscheid te nemen van onze geliefde plek. We zijn sowieso nog open op de mooie evenementen die om en rond de Grote Markt zullen plaatsvinden.”

Toekomst?

Wat de toekomst brengt voor de horecazaak weet Kevin niet. “Het is nu aan de eigenaars van het gebouw om dat te bekijken. Ook brouwerij Rosseel heeft op zijn beurt het contract opgezegd met de huisbazin, dus de kans is bestaande dat het café hierna nog wel even leeg zal staan.”